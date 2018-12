Sondaggi politici Bidimedia: primarie Pd, Zingaretti raggiunge il 50% dei consensi

Un elettore democratico su due è pronto a votare Zingaretti alle primarie Pd che si terranno il 3 marzo 2019. A sostenerlo è un sondaggio Bidimedia che dà il governatore del Lazio in pole per la vittoria con il 50% dei consensi raccolti. Rispetto alla precedente rilevazione di novembre, Zingaretti conquista 10 punti percentuali in più. Come spiega Bidimedia, l’incremento del presidente del Lazio è dovuto a due fattori: la rinuncia a correre del suo principale competitor Marco Minniti e l’endorsement nei suoi confronti di Cesare Damiano.

Con queste percentuali sul tavolo le speranze degli avversari si affievoliscono. A differenza dell’ultimo sondaggio Twig che dava Maurizio Martina vicino a Zingaretti, Bidimedia sonda l’ex segretario del Pd secondo al 22%. Meno della metà del governatore laziale. Una distanza incolmabile. Non solo. Martina sarebbe tallonato da Roberto Giachetti candidatosi in tandem con Anna Ascani e dato al 20%. Anche qui lo scarto tra la rilevazione Twig e quella effettuata da Bidimedia è importante: il primo, infatti, sonda Giachetti intorno all’8,7%. I punti di distacco sono quasi dodici. Tanti. Così tanti da far sorgere il dubbio sull’affidabilità dei voti degli “orfani di Renzi”.

Sondaggi politici Bidimedia: Martina e Giachetti si pestano i piedi

Dopo l’uscita di scena dell’ex ministro dell’Interno, i fedelissimi dell’ex premier si sono spaccati in due: la maggioranza ha deciso di sostenere il ticket Martina/Richetti mentre Giachetti, insieme ad Ascani, ha deciso di strappare e tentare il colpaccio. L’operazione ha però avuto un unico beneficiario: Zingaretti. Al quale ora basterebbe un punto in più per diventare segretario senza dover passare per le forche caudine dell’assemblea nazionale.

Sondaggi politici Bidimedia: gli altri candidati in corsa

Chiudiamo con gli altri candidati alla segreteria Pd. Francesco Boccia è dato al 4%, l’outsider Dario Corallo e l’unica donna candidata, Maria Saladino, sono sondati entrambi al 2%.

Sondaggi politici Bidimedia: nota metodologica

Allegata all’immagine.

