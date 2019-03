Alex Britti: età, moglie e figli. Chi è il coach di Amici 2019 Chi è Alex Britti e carriera

Alex Britti, noto cantautore romano, è una delle new entry di Amici 2019. La famosissima scuola di Amici, presentata da Maria De Filippi, ha riservato delle novità per la sua 18esima edizione. Tra queste, la presenza di nuovi maestri tra cui il famoso cantautore per quanto riguarda il canto. Ricordiamo allora chi è Alex Britti.

Alex Britti alias “Peter Pan”

Alex Britti è nato a Roma nel 1968 (48 anni). Il suo debutto nel panorama musicale è avvenuto presto, quando aveva solo 17 anni, tuttavia riesce a raggiungere il successo solo all’inizio degli anni 2000. Nel 1999 prende parte al Festival di Sanremo con Oggi sono io, gareggiando nella categoria delle nuove proposte. Le successive canzoni che lo rendono indimenticabile sono La Vasca e Una su un milione. Questo è solo l’inizio di una carriera di successi, fatta di tour, dischi e singoli che lo hanno presentato e confermato al pubblico come “l’eterno ragazzo”. Oltre alla musica fino a qualche tempo fa non si sapeva quasi nulla della vita privata del cantante, ora, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair Britti parla della moglie Nicole e del loro piccolo bambino.

Alex Britti: “spiacente, Peter Pan: ormai sono un uomo”

Dal 2013 al fianco del cantautore romano c’è Nicole. Non si sa molto della donna, se non che è più giovane del compagno di 22 anni. Una differenza notevole che però non ha mai creato problemi a detta di Alex: “Più giovane di me di 22 anni ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci. I primi mesi di relazione lei, milanese, viveva su, e io giù. Ma l’abbiamo risolta presto”. I due sono infatti andati presto a convivere a Roma e, nel giugno del 2017, è arrivato il tanto desiderato Edoardo. Il figlio, nato mentre Britti era in pieno tour, ha portato una grande felicità nel cuore del cantautore oltre che una “crescita” personale: “Ho un figlio, con tutte le responsabilità che comporta. La prima? Non ho più scuse per fare l’eterno ragazzo. Spiacente, Peter Pan: ormai sono un uomo”.

