Giorgia Todrani cantante: marito, figli e vita privata. Chi è

Giorgia Todrani è nata il 26 Aprile 1971 a Roma. Il papà Giulio Todrani era il cantante della band “Io vorrei la pelle nera“, in cui la stessa Giorgia si esibirà. Fin da piccola nasce in lei quindi la passione per la musica e a soli 16 anni inizia a studiare con Luigi Rumbo e frequenta contemporaneamente il liceo linguistico.

Giorgia Todrani: gli esordi della cantante

Il gruppo del padre si trasformerà un trio “Friend Acoustic Nights” e Giorgia Todrani sarà proprio la leader e inizierà a esibirsi in diverse città, cominciando a farsi conoscere dal pubblico italiano. Successivamente inizia a collaborare con grandi artisti quali Mike Francis e Zucchero e nel 1994 pubblica il suo album “Giorgia” e presenta il brano “E poi” – estrapolato dall’album – al Festival di Sanremo e dopo qualche mese sale sul palco del “Pavarotti International” e ottiene molta popolarità.

Giorgia Todrani e il successo

Nel 1995 Giorgia Todrani risale sul palco del Festival di Sanremo con un brano scritto insieme a Eros Ramazzotti “Come Saprei” e grazie a questa canzone vince l’edizione del Festival. Lo stesso anno, in occasione della festa del 1 Maggio in Vaticano, viene invitata dal Pontefice in Piazza San Pietro a cantare l‘Ave Maria. Inoltre Elton John la chiama come ospite d’onore nella sua tourneé italiana ed Elton John rimane estasiato dalla sua bravura.

Giorgia e i suoi brani

Nel 1996 Giorgia Todrani incontra e lavora con Pino Daniele che la farà crescere a livello musicale e dopo tre anni esce uno dei più grandi successi di Giorgia: “Girasole“. Nel 2001 la cantante ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone “Di Sole e D’azzurro“. Dal 2010 pubblica diversi brani tra cui “Dietro le apparenze”, “Senza paura” e “Oro nero”.

La vita privata di Giorgia

La cantante è stata fidanzata per cinque anni con Alex Baroni, la loro relazione terminerà quando Alex perderà la vita in un incidente stradale. Dopo qualche anno ha conosciuto il ballerino Emanuel Lo e nel 2010 è nato Samuel che oggi ha otto anni.

