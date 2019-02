Serie tv Netflix febbraio 2019: calendario uscite e trame Serie tv Netflix a febbraio

Anche nel mese di febbraio il colosso dello streaming Netflix ci propone nuove serie tv allettanti per rimanere incollati sul divano a goderne nel tempo libero. Per abbonarsi basta scegliere uno tra i tre pacchetti offerti da Netflix: la proposta base, a 7,99 € permette di collegarsi con un solo dispositivo a definizione standard. Con 9,99 € potrai usufruire del servizio connettendo due dispositivi con risoluzione in HD. L’ultima offerta di Netflix, a 11,99 €, ti permette di godere le tue serie tv preferite con un’ esperienza UltraHD e potrai collegare fino a 4 dispositivi. Il primo mese è gratuito. Vediamo insieme le nuove uscite Netflix di questo mese.

Serie TV Netflix: Nightflyers

Le risorse sul pianeta Terra si stanno esaurendo e la Nightflyer rappresenta l’ultima speranza per l’umanità di sopravvivere. Nel tentativo di raggiungere una misteriosa astronave aliena, il Volkren, un gruppo di scienziati accompagnati da un telepate intraprendono un viaggio spaziale a bordo della Nightflyer per mettersi in contatto con gli extraterrestri e la loro tecnologia. La spedizione sarà tutt’altro che semplice, giacché forze ignote cercheranno di sabotare la missione. Nightflyers è una serie tv uscita il primo febbraio e basata sull’omonimo racconto di George R.R. Martin (autore di Game Of Thrones) e la prima stagione è composta da 10 episodi dalla durata di 50 minuti circa.

Netflix serie tv: migliori in programma nel 2018-2019. Quali vedere

Serie TV Netflix: The Umbrella Academy

43 bambini nascono lo stesso giorno da madri che non mostravano segni di gravidanza. 7 di questi vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, un misterioso alieno sotto le spoglie di un imprenditore. Sir Reginald istruisce i ragazzi affinché si preparino a salvare il mondo, quando l’uomo muore in circostanze misteriose. I figli, dotati di superpoteri, si riuniscono per tentare di far luce sulla morte del padre. The Umbrella Academy esce il 15 febbraio, basata sul fumetto del cantante Gerard Way (frontman dei My Chemical Romance). La prima stagione è composta da 10 episodi dalla durata di un’ora circa.

Serie TV Netflix: Russian Doll

In arrivo dal primo febbraio una nuova serie tv dal carattere paranormale. Nadia è un’ingegnere che lavora nell’industria dei videogame. Maxine, la sua migliore amica, per il suo trentaseiesimo compleanno le organizza una festa. Nadia proseguirà gli eventi della giornata fino alla sua morte, per poi risvegliarsi nel bagno e rivivere il medesimo giorno. Ben presto si renderà conto di essere bloccata in un loop temporale. Russian Doll è una serie TV ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland e la prima stagione conta 8 episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno.

Serie TV Netflix: Strega per Sempre

Ancora novità per quanto riguarda il catalogo serie TV di Netflix. Strega per Sempre narra le vicende di Carmen, una giovane strega di 19 anni che sta per essere bruciata al rogo per aver commesso un crimine: innamorarsi di un ragazzo bianco. Un vecchio mago tuttavia le offre una via d’uscita: viaggiare nel tempo e raggiungere un mondo in cui nessuno crede nella magia. Carmen accetta e rinuncia al 1646 per approdare nella Colombia dei giorni nostri dove comincerà la sua nuova vita. Strega per Sempre debutta il primo febbraio sulla piattaforma Netflix; la prima stagione è composta da 10 episodi dalla durata di un’ora circa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM