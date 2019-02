Programma sfilate Carnevale di Viareggio 2019 e date. Ecco i carri

Considerata la “Capitale” del Carnevale, anche quest’anno a Viareggio sono pronti i festeggiamenti con cinque grandi organizzazioni di corsi mascherati sui Viali a mare. Per un mese, infatti, la città farà da sfondo a sfilate, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali e persino grandi eventi sportivi.

Con il triplice colpo di cannone sparato dal mare che dà inizio alla festa, sabato 9 febbraio 2019 si è svolta la cerimonia di apertura con il seguente 1° corso mascherato. Gli altri 4 appuntamenti saranno: domenica 17 febbraio, sabato 23 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo (al termine del quale sarà proclamato il vincitore)

La sfilata notturna di sabato 23 febbraio sarà dedicata ad Emergency. La domenica, alle 15.00, vi sarà la quarta sfilata dedicata all’Associazione Salva mamme. Martedì 5 marzo, l’ultima manifestazione sarà dedicata all’Osservatorio nazionale bullismo e doping.

Carnevale di Viareggio: una festa dal 1873

Il 1873 segna l’anno di nascita del Carnevale di Viareggio, quando un gruppo di giovani “per bene” decise di sfilare nel cuore della cittadina con delle carrozze addobbate a festa. Da quel primo evento si è sviluppato il Carnevale di Viareggio così come lo conosciamo noi oggi. Accrescendo la propria fama con la crescita delle dimensioni dei carri allegorici. Nel 1930 nacque anche la maschera identità di Viareggio, Burlamacco. L’ideazione di Burlamacco si deve al pittore e grafico futurista, Uberto Bonetti che, prendo spunto dalle Maschere della Commedia Dell’Arte, riassunse nella maschera i due fatti caratterizzanti Viareggio: l’estate e il carnevale.

Oggi il Carnevale di Viareggio è ancora più protagonista. Ogni anno il giorno di Martedì Grasso torna in diretta televisiva nazionale su RaiTre. Irrompe nei teleschermi di tutta Italia con la spettacolare allegria dei suoi carri allegorici. Ogni anno, una parata di ospiti illustri, di politici, di personaggi dello sport e dello spettacolo, è venuta e viene a Viareggio per ammirare la propria effige in cartapesta. Così come ad ogni Corso Mascherato di ogni edizione del Carnevale, centinaia di migliaia di persone hanno decretato e decretano il successo della manifestazione.

