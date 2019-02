Diretta Sassuolo-SPAL: streaming, tv, quote e pronostico – LIVE

Il match Sassuolo-SPAL si giocherà Domenica 24 Febbraio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà valido per la 25a giornata di Serie A. Nell’ultimo turno, i neroverdi hanno perso 3-0 con l’Empoli di Iachini mentre la SPAL è uscita sconfitta in casa per 1-4 al termine di una partita a dir poco rocambolesca con la Fiorentina.L

Sassuolo-SPAL: la preview del match

Entrambe arrivano da delle sonore sconfitte e soprattutto il Sassuolo di De Zerbi vorrà riscattarsi con una vittoria davanti al pubblico amico. Il tecnico dei neroverdi dovrà fare a meno di Domenico Berardi, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto il favorito sembra essere Filip Djuricic, rimasto in panchina ad Empoli. A centrocampo, De Zerbi ritrova Duncan mentre in difesa dovrebbero esserci Demiral e Ferrari. In casa SPAL, Semplici probabilmente dovrà invece fare a meno di Lazzari, infortunatosi nel lunch match di Domenica scorsa. Se l’esterno azzurro non dovesse farcela, probabile spostamento sulla fascia per Kurtic. Ballottaggio fra Murgia e Valdifiori in mediana, con Paloschi e Antenucci che si contendono il posto al fianco di Petagna. In dubbio anche Bonifazi e Viviano, con il secondo che però dovrebbe probabilmente a recuperare.

Sassuolo-SPAL: le probabili formazioni della 25a di Serie A

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Cionek, Bonifazi; Kurtic, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Fares; Petagna, Paloschi

Allenatore: Semplici.

Sassuolo-SPAL: le quote del match

Sassuolo favorito per i bookmakers e vittoria neroverde quotata 2.5. Pareggio pagato 3.30 volte la posta in gioco, mentre per le agenzie di scommesse la quotazione per la vittoria dei ferraresi si attesta a 3.85. La squadra di Semplici non può sbagliare l’ennesima partita e il Sassuolo vorrà riscattarsi dopo il 3-0 subito nell’ultimo turno, plausibili quindi poche occasioni puntando sull’Under 2.5.

Sassuolo-SPAL: dove vedere il match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM