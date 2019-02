Dove vedere Bologna-Juventus: diretta streaming, tv e probabili formazioni

Uno dei match in programma nella 25a giornata di Serie A è Bologna-Juventus, che si disputerà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Juventus: una montagna da scalare per i felsinei

Il Bologna, al momento 18° in campionato, affronta la prima della classe ed anche se sono riusciti nell’impresa di battere l’Inter per 1-0 qualche settimana fa, sanno che ripetersi contro la Juventus non sarà una passeggiata. Il Bologna ha vinto solamente una delle ultime 32 partite in Serie A contro la Juventus, esattamente nel 2011. A completare il parziale 9 pareggi e 22 sconfitte. Inoltre non batte la Vecchia Signora davanti al suo pubblico dal lontano 1998. I pronostici sono tutti contro la squadra di casa, ma si sa che il calcio riserva sempre delle sorprese.

Bologna-Juventus: bianconeri, testa al campionato

Dopo la bruciante sconfitta per 2-0 rimediata al Wanda Metropolitano dall’Atletico Madrid in Champions League, i bianconeri dovranno essere concentrati sull’incontro di campionato contro il Bologna per non far avvicinare le dirette inseguitrici. Un successo per gli uomini di Allegri segnerebbe un altro record per la Juventus: potrebbero diventare la prima squadra nella storia della Serie A a vincere almeno 22 partite nelle prime 25 gare di campionato. Inoltre, nelle ultime 11 partite di Serie A contro il Bologna, la Juventus ha ottenuto 10 vittorie e un pareggio, con una media gol di 2.1 a partita. Dati incoraggianti alla vigilia del match.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio

Allenatore: Mihajlovic

Titolarità in dubbio per l’ex Inter Palacio, che ha svolto lavoro differenziato in settimana. Se non dovesse partire titolare, il suo sostituto sarebbe Orsolini. Infortunati Destro e Mattiello.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancour, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Allenatore: Allegri

Stop per Khedira a causa di un’aritmia cardiaca per cui è già stato operato. Il tedesco dovrà stare fuori circa un mese. Squalificato Emre Can, che lascia spazio a Bentancour a centrocampo. Recuperato Rugani, in ballottaggio con Chiellini.

Dove vedere Bologna-Juventus in tve streaming

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM