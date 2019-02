Diretta Chievo-Genoa: streaming, tv, quote e pronostico – LIVE

Il match Chievo-Genoa si disputerà Domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 15.00. La partita, valida per la 25a giornata di Serie A, avrà luogo allo Stadio Bentegodi di Verona.

Sarà sicuramente un match molto delicato per la squadra di casa, che dovrà dare il massimo per portare a casa i fatidici 3 punti. Che brutta situazione per il Chievo! L’ultima posizione in classifica occupata dalla squadra di Di Carlo è testimone di un pessimo percorso nell’attuale stagione. A peggiorare la situazione dei gialloblu è stata l’ultima partita di campionato giocata contro l’Udinese alla Dacia Arena. Una pesante sconfitta per la squadra di Verona che adesso guarda alla zona salvezza con poca speranza. Sono infatti 13 i punti che separano il Chievo dal 17esimo posto.

Quella contro il Genoa sarà quindi un’occasione da ultima spiaggia, sia per la squadra che per l’allenatore Di Carlo. Situazione ben diversa per la squadra di Prandelli. Il Grifone di Genova è reduce da ben quattro partite senza subire sconfitte. Ricordiamo l’ultima impresa della squadra che è riuscita a battere in casa la Lazio di Inzaghi con un risultato di 2-1. La possibile vittoria di Domenica contro il Chievo è proprio un’occasione da record per il Genoa, che potrebbe arrivare a cinque partite di fila senza subire sconfitte. Ma cosa ne pensano i bookmakers del possibile esito del match?

Chievo-Genoa: le quote e il pronostico

Le statistiche parlano abbastanza chiaro e ci permettono di disegnare un pronostico ben delineato. Le quote delle diverse agenzie di scommesse confermano le tante previsioni condivise. La vittoria della squadra di casa è data a 3.30 volte la posta. Anche il pareggio ha lo stesso andamento, pagato 3.20, mentre il successo del Genoa viene proposto a 2.40.

La situazione difficile dei veneti stimolerà i giocatori a dare il massimo in campo e a cercare di ottenere i tre punti a tutti i costi. Per questo motivo le diverse agenzie di scommesse consigliano di puntare all’Over 2.5, ma anche al Goal. La vittoria del Genoa consentirebbe alla squadra ligure di accomodarsi nella metà della classifica, dando maggiore tranquillità alla squadra e alla società rossoblu. E’ importante quindi tenere in considerazione la doppia chance in favore dei rossoblu, pagata a 1.30.

Chievo-Genoa: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Sky Go e Now TV.

