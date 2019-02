Semifinali Coppa Italia 2019: diretta tv e streaming, dove vederle

Saranno giorni importanti quelli di Martedì e Mercoledì, 26 e 27 Febbraio. Le semifinali di Coppa Italia sono ormai alle porte e le rispettive quattro squadre coinvolte si stanno preparando al meglio per affrontare le partite in questione.

Martedì sera, alle ore 21.00, scenderanno in campo, allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Milan per contendersi nel primo atto, la fatidica finale di Coppa Italia. Match di fuoco quello tra le due squadre. Il Milan di Gattuso sta vivendo il suo periodo di massimo splendore, fatto di vittorie e tanti gol. I neo acquisti, Piatek e Paquetà, sembrano aver dato al team la giusta carica che mancava da molto tempo. Tutti i giocatori adesso sembrano capirsi e giocare un buon calcio. Una delle tante testimonianze arriva proprio dalla partita contro il Napoli, battuto 2-0 che ha permesso ai rossoneri di accedere alla semifinali della coppa Italiana.

Per la Lazio di Inzaghi sembra invece essere un periodo un pò critico. Oltre le brutte sconfitte in Uefa League contro il Siviglia, che hanno causato l’uscita della squadra dalla competizione, anche la partita persa in campionato contro il Genoa ha abbassato l’umore dei giocatori biancocelesti. Quella di Martedì sera contro il Milan, sarà quindi un vero e proprio banco di prova per la squadra e per Inzaghi. Proprio nel 2018, sempre il Milan e la Lazio sono state protagoniste di una delle semifinali di Coppa Italia, terminata con la vittoria dei Rossoneri ai rigori. Quest’anno sarà un match tutto da godere e assolutamente da non perdere. Ci si aspetta un grande calcio basato sull’astuzia e sulla tattica.

Fiorentina-Atalanta: l’altra semifinale

L’altra semifinale di Coppa Italia sarà Fiorentina-Atalanta, che si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00: un altro big match che avrà luogo allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Le squadre in questione sono state entrambe protagoniste di due grandi imprese in Coppa Italia. Ricordiamo proprio la Fiorentina di Pioli che ha battuto con il risultato esilarante di 7-1 la Roma di Di Francesco ai quarti della competizione. Anche l’Atalanta che ha mostrato gran carattere e forza fisica, ha avuto accesso alle semifinali di Coppa, battendo la signora Juventus, capolista assoluta di Serie A con un risultato di 3-0. Fiorentina e Atalanta, attualmente, non brillano allo stesso modo in campionato.

Il team di Gasperini, dopo un vero e proprio boom di vittorie, sembra risentire della pressione da grande squadra. Sono infatti due le sconfitte subite dai nerazzurri nelle ultime due giornate di Serie A che hanno demoralizzato, e non poco, la squadra. La Fiorentina di Pioli sta invece compiendo un percorso parecchio altalenante in campionato, in cui i giocatori alternano brillanti prestazioni ad un gioco scialbo e poco preciso. La partita d’andata di Mercoledì potrà quindi essere l’occasione per le due squadre di acquisire fiducia e forza nel proprio gioco e nelle proprie prestazioni.

Semifinali di Coppa Italia 2019: dove vederle in tv o streaming

Entrambe le semifinali di Coppa Italia saranno visibili in esclusiva su Rai 1. Le partite non andranno in onda sul satellitare e quindi non potranno essere seguite su Sky o Dazn. Diversamente, per chi non potrà guardare i match dal televisore, potrà visionarle da Pc, Tablet o Smartphone attraverso la piattaforma RaiPlay.

Lazio-Milan: Martedì 26 Febbraio ore 21.00 ( Rai 1)

Fiorentina-Atalanta: Mercoledì 27 Febbraio ore 21.00 (Rai 1)

