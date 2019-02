Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: festeggiano tutti, tranne il M5S

Come era facilmente prevedibile, l’esito delle regionali in Sardegna ha influito sulle intenzioni di voto degli italiani. E a farne le spese è soprattutto il Movimento 5 Stelle che, secondo l’ultimo sondaggio Euromedia-Piepoli per Porta a Porta, perde poco più di due punti percentuali. Adesso i pentastellati oscillano tra un minimo del 21,8% (Euromedia) ed un massimo del 25% (Piepoli).

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Forza Italia galvanizzata

Chi scoppia di salute è tutto il centrodestra. La Lega fa un altro passo in avanti e guadagna l’1% secondo Piepoli e lo 0,2% per Euromedia. Il Carroccio raccoglie un consenso che va dal 31,5 al 34,6%. La vittoria in Sardegna ha galvanizzato Forza Italia e anche Silvio Berlusconi che ha battuto a tappeto le tv nazionali. Gli azzurri crescono e ora si attestano all’11%. Fratelli d’Italia è l’unico partito nel centrodestra a non incrementare più di tanto il suo bottino di voti dopo la scorpacciata sarda. Meloni e compagni vengono dati tra il 4,5% (Piepoli) e il 4,7% (Euromedia). Rispetto alle precedenti rilevazioni, i due istituti sondano all’interno del centrodestra anche Udc (0,5%) e Svp (0,5%). Se si votasse oggi con una siffatta coalizione, il consenso raccolto arriverebbe a toccare addirittura il 50,7% dei voti secondo Euromedia.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: sorride anche il Pd

Nonostante l’ennesima sconfitta, il centrosinistra può sorridere. Essere arrivati sopra il Movimento 5 Stelle è già di per sè una vittoria. E così la vedono anche gli italiani che premiano il Pd. I dem, che domenica eleggono il nuovo segretario, guadagnano tra l’1% (Piepoli) e l’1,8% (Euromedia) e si portano su valori simili a quelli raccolti alle ultime Politiche (18,6%). Cresce anche Più Europa, ora saldamente sopra la soglia del 3%. L’intera area di centrosinistra raccoglie un consenso che va dal 22,5% al 23,1%.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: un terzo degli italiani non vota o è indeciso

Chiudiamo con i partitini di sinistra. Articolo 1-Mdp e Sinistra Italiana continuano la loro discesa. Ora hanno poco più dello 0,5% dei consensi. Altri partiti sono sondati tra il 2,5% e il 3%. Ancora alto il numero di indecisi e di chi si astiene: quasi un terzo degli italiani.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: nota metodologica

Euromedia

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 25 febbraio. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di

residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.305 – totale contatti effettuati: 2.105. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.

Piepoli

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 25 febbraio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 350 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 155 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.935 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.440. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.36%.

