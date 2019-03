Livorno-Benevento: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Livorno-Benevento si disputerà Lunedì 4 Febbraio alle ore 21.00. La partita, valida per la 27esima giornata di Serie B, avrà luogo allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Match molto delicato per la squadra di Breda che non se la passa poi così bene nell’attuale campionato. Grande testimone è proprio la classifica, che vede gli Amaranto in piena zona Playout, a pari punti con il Foggia, esattamente 23. La partita di Lunedì sembra complicare un po’ tutto, dato che l’avversaria è proprio il Benevento di Cristian Bucchi. Gli stregoni, secondi assoluti di Serie B, sono reduci da una lunga serie di risultati positivi in campionato che hanno portato la squadra a soli 4 punti dal Brescia capolista. Non sarà quindi facile per la squadra toscana andare a vincere questo match casalingo.

Proprio il Livorno, che è stato reduce di un pessimo inizio di stagione, sembra aver alzato il ritmo nell’ultimo periodo. Dopo una serie di pareggi, le ultime quattro giornate sono state risolte dai toscani con 2 vittorie e 2 sconfitte. Servono sicuramente punti alla squadra di Breda per uscire da quella fatidica zona rossa e raggiungere la quota salvezza.

Allo stesso modo, il Benevento di Bucchi ha assolutamente bisogno di una vittoria per allontanare il Palermo, a quota 42 punti in classifica. Solo un punto separa le due squadre, ed in ballo vi è proprio quel traguardo meraviglioso che si chiama promozione. Quello tra Livorno e Benevento sarà sicuramente un match parecchio combattuto e quindi da non perdere.

Livorno-Benevento: quote del match

A favore dei dati e delle statistiche, i bookmakers danno come favorita alla vittoria la squadra di Bucchi, quotata a 2.43. D’altronde come dare torto a queste possibili previsioni? La vittoria della squadra di casa è pagata invece 3.10 volte la posta in gioco. Il pareggio, quotato a 3.05, viene visto come risultato meno probabile rispetto al successo del Benevento. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria Lunedì sera, chi per un motivo, chi per un altro. Quindi i goal potrebbero non mancare da ambedue le parti. Puntare sul goal sarebbe un scelta ponderata, quotato a 1.86.

Livorno-Benevento: probabili formazioni

Livorno (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan; Salzano, Canessa, Luci, Kupisz; Diamanti; Ricevic, Giannetti.

Allenatore: Breda.

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Antei, Caldirola; Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne.

Allenatore: Bucchi.

Livorno-Benevento: dove vedere in tv o streaming

Il match tra Livorno e Benevento potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, proprietaria esclusiva stagionale del campionato di Serie B.

