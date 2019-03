Dove vedere Cagliari-Inter in diretta streaming o tv

Cagliari-Inter sarà l’anticipo della 26a giornata di Serie A 2018/2019. La partita si disputerà Venerdì 29 Febbraio alle ore 20:30 e andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari.

L’Inter è in terza posizione a quota 47 punti, mentre il Cagliari si trova in 14a posizione a 24 punti. Sarà una partita molto importante, soprattutto per i nerazzurri.

Cagliari-Inter: come arrivano i rossoblu

Il Cagliari nell’ultima partita di campionato è stato stato sconfitto a Marassi dalla Sampdoria con il risultato di 1-0 per i blucerchiati. I ragazzi di Maran approfitteranno di questa partita casalinga e cercheranno un risultato positivo anche grazie al sostegno dei propri tifosi.

I sardi hanno bisogno di punti per rimanere fuori dalla zona retrocessione che è distante sei punti. La formazione di Rolando Maran dovrà inoltre sopperire ai tanti infortuni, compresi quelli degli ultimi due arrivati: Valter Birsa e Cyril Thereau.

Nei precedenti tra le due squadre, il bilancio è a favore dei nerazzurri, che in casa dei rossoblu hanno raccolto 14 vittorie contro le appena 6 affermazioni sarde. 18 invece i pareggi. L’ultima vittoria casalinga del Cagliari contro l’Inter risale al 14 Aprile 2013, quando gli isolani trionfarono grazie alla doppietta di Pinilla, la partita finì 2-0.

Cagliari-Inter: come arrivano i nerazzurri

L’Inter nell’ultima partita di campionato è riuscita a strappare solo un pareggio a Firenze, con la Fiorentina che ha trovato la rete del definitivo 3-3, su un rigore segnato al minuto 101′. La settimana dei nerazzurri si è contraddistinta perlopiù dalle dure dichiarazioni di Luciano Spalletti e del dg dell’Inter, Beppe Marotta, riguardo al clamoroso errore commesso dal direttore di gara Abisso nell’episodio del rigore concesso ai Viola.

Non sono dunque mancate le polemiche durante questa settimana. Il tecnico di Certaldo, in attesa del rientro di Keita e vista ancora l’assenza di Mauro Icardi, dovrebbe confermare gli undici di Firenze, con un Perisic in gran spolvero. L’Inter adesso vuole trasformare la rabbia in energia positiva e conquistare i tre punti a Cagliari.

Una vittoria darebbe sicuramente continuità al momento di forma della squadra, che arriva da sei risultati utili consecutivi. Inoltre consentirebbe alla Beneamata di consolidare la terza posizione e di mantenere a distanza i cugini, che ormai distano soli due punti, in attesa del derby del 17 Marzo.

La gara di andata vide i nerazzurri vittoriosi. La partita terminò con il risultato di 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e Matteo Politano.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Maran

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Allenatore: Spalletti

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

