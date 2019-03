Conversazione su Tiresia in tv: trama e anticipazioni con Andrea Camilleri

Martedì 5 marzo 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Conversazione su Tiresia. Lo spettacolo teatrale di e con Andrea Camilleri per la gioia dei suoi fan approda anche in televisione. Dopo l’incredibile successo di Montalbano e La stagione della caccia, il grande scrittore ha dato ulteriore prova delle sue capacità artistiche.

L’opera è andata in scena l’11 giugno 2018 al Teatro Greco di Siracusa. Migliaia di spettatori emozionati e commossi hanno assistito allo spettacolo con grande passione. L’evento è stato poi distribuito nelle sale cinematografiche da Nexo Digital. In Italia Conversazioni su Tiresia ha incassato nelle prime settimane di programmazione ben 451 mila euro. Ma cosa sappiamo di questo incredibile spettacolo teatrale?

Conversazione su Tiresia: trama e anticipazioni

Il 5 marzo 2019 su Rai 1 è la data scelta per la messa in onda di Conversazione su Tiresia. Regista dello spettacolo è Roberto Andò mentre la produzione è dell‘Istituto Nazionale del Dramma Antico con Tancredi Di Marco. Protagonista della scena è Andrea Camilleri. Lo scrittore, attraverso un lungo monologo, ha raccontato la storia ed il tragico destino di Tiresia. Secondo il mito infatti, l’uomo fu accecato da Giunone come punizione per aver rivelato i segreti degli dei.

Uno spettacolo che è un insieme di riflessioni su grandi temi universali sempre attuali. Il tempo, l’importanza della memoria, la profezia e la cecità sono solo alcuni degli argomenti trattati in Conversazione su Tiresia.

Conversazione su Tiresia: la struttura dell’opera

Merito del successo di Conversazione su Tiresia è da attribuire alle incredibili doti narrative di Andrea Camilleri. Lo scrittore ha infatti creato un’opera magnetica e coinvolgente.

Un’interpretazione magistrale accompagnata da una grande cura per i dettagli. Le musiche sono infatti di Roberto Fabbriciani mentre delle luci se ne è occupato Angelo Linzalata e dei suoni Hubert Westkemper.

