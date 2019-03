Udinese-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

La sfida della Dacia Arena tra Udinese e Bologna valida per la 26a giornata di Serie A che si giocherà Domenica 3 Marzo alle 15, si può sicuramente considerare uno scontro diretto per la salvezza. Una partita fondamentale, quindi, per la stagione di entrambe le squadre.

I padroni di casa lo scorso turno hanno riposato: la trasferta dell’Olimpico, contro la Lazio, è stata infatti rinviata per la concomitanza con il 6 Nazioni di Rugby. L’Udinese di Nicola ripartirà quindi dalla vittoria casalinga contro il Chievo (1-0) dello scorso 17 Febbraio. Successo arrivato dopo 4 turni di digiuno (3 sconfitte, 1 pareggio). I bianconeri, con una vittoria, potrebbero portarsi a +7 dal terzultimo posto, occupato proprio dal Bologna, fermo a 18 punti.

Bologna che, con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic in panchina, sembra essere cresciuto dal punto di vista del gioco. Con l’allenatore serbo alla guida dei felsinei sono arrivati 4 punti in 4 partite, frutto di una vittoria (0-1 in trasferta a San Siro contro l’Inter), un pareggio (1-1 casalingo contro il Genoa) e due sconfitteoccorse, tuttavia, contro Roma (2-1, in trasferta) e Juventus (0-1 in casa) e, soprattutto, di misura. Gli ospiti, quindi, non sono sicuramente un avversario facile da battere.

La partita si preannuncia molto equilibrata, anche osservando i precedenti. In Serie A, infatti, queste due squadre si sono incrociate in ben 67 occasioni: l’Udinese ha trionfato 23 volte, il Bologna 26. 17 invece le volte in cui nessuna delle due compagini ha prevalso.

Udinese-Bologna: le probabili formazioni

Tanti i dubbi di Davide Nicola per questa partita. L’allenatore dei friulani deve fare i conti infatti con le assenze di Behrami, per infortunio e Fofana, squalificato. Sandro è rientrato ma potrebbe non avere ancora i 90 minuti nelle gambe, anche se è molto probabile che parta da titolare. Nicola potrebbe provare, inoltre, Stryger Larsen come mezz’ala destra in un centrocampo a 3, insieme a Mandragora, mezz’ala sinistra, e, come detto, Sandro davanti la difesa.

Nel Bologna torna Palacio dal primo minuto dopo l’assenza contro la Juventus. El Trenza potrebbe giocare da trequartista insieme a Soriano e Sansone, alle spalle del solo Santander in attacco. Davanti la difesa non c’è Pulgar, squalificato. Al suo posto, insieme a Poli, giocherà Dzemaili.

UDINESE (4-3-3): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Zeegelaar; Larsen, Sandro, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul

ALLENATORE: Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili; Sansone, Soriano, Palacio; Santander

ALLENATORE: Mihajlovic

ARBITRO: Davide Massa

GUARDALINEE: Di Liberatore-Carbone

QUARTO UOMO: Giua

ADDETTI AL VAR: Pairetto-Bindoni (assistente)

Dove vedere Udinese-Bologna in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253), con ampio pre-partita a partire dalle ore 14.

In streaming, il match è visibile tramite l’app SkyGo, valida solo per gli abbonati Sky, e NowTv, valida anche per i non abbonati.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM