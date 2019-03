Ora o mai più: ospiti e inediti, stasera 2 marzo 2019 su Rai 1

Questa sera, sabato 2 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del programma canoro condotto da Amadeus. I concorrenti duetteranno con i loro coach e saranno giudicati dalla severa giuria. Solo uno di loro potrà portare a casa l’ambito premio finale e riscoprire, almeno momentaneamente le luci della ribalta.

La seconda edizione di Ora o mai più è stata costellata di incomprensioni e litigi tra coach, concorrenti e giuria. Le polemiche non accennano a terminare e questa sera, di certo, ne vedremo delle belle.

Tra i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione ritroviamo Annalisa Minetti, Silvia Salemi, Donatella Milani e Davide De Marinis.

Patrizia Bonetti ricoverata: condizioni di salute dopo il pestaggio

Ora o mai più: ospiti ultima puntata, stasera 2 marzo su Rai 1

Durante l’ultima puntata di Ora o Mai più, in onda questa sera su Rai 1, i concorrenti duetteranno con ospiti d’eccezione, presentando brani inediti. La gara si trasformerà dunque in una sfida vera e propria tra canzoni mai ascoltate prima.

La migliore performance, stabilita in parte dalla giuria e in parte dal tele voto, si aggiudicherà la vittoria finale.

Avremo l’onore di ascoltare Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, Orietta Berti. Poi ancora, Marcella Bella e Red Canzian, in veste di maestri, si esibiranno rispettivamente con Silvia Salemi e Jessica Morlacchi.

Ora o mai più: inediti stasera 2 marzo, ultima puntata

Tutti i concorrenti di Ora o mai più hanno avuto la possibilità di presentare un proprio inedito e di esibirsi dal vivo duettando con i propri coach.

Tra i brani in concorso figurano Naturale, di Davide De Marinis e Non gridare di Donatella Milani. Jessica Morlacchi porterà in studio un brano scritto per lei da Red Canzian e, infine, Silvia Salemi presenterà al pubblico l’inedito Era Digitale. Tutti gli altri concorrenti hanno preferito preservare l’effetto sorpresa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM