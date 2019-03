Rugby, Scozia-Galles ed Inghilterra-Italia: data, orario e dove vederle (in tv o in streaming)

E’ tempo di quarto turno nel Sei Nazioni di rugby. Sabato 9 Marzo, alle ore 15.15 andrà in scena Scozia-Galles, mentre alle ore 17.45 sarà la volta di Inghilterra-Italia.

Il torneo internazionale più importante di rugby a 15 nasce a fine Ottocento riservato alle sole isole britanniche (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia). In concomitanza della partecipazione della Francia fu rinominato “Cinque Nazioni” fino all’anno 2000 quando fu definitivamente chiamato “Sei Nazioni” con l’ammissione al torneo dell’Italia.

La squadra che conta più vittorie in bacheca è l’Inghilterra (avversaria proprio della nostra nazionale): 38 trofei. Un successo in più del Galles (impegnato contro la Scozia). L’Irlanda è la nazione che vanta più “Wooden Spoon” – ovvero il cucchiaio di legno- simbolicamente assegnato all’ultima classificata della competizione. Ben 29 cucchiai.

Scozia-Galles: data ed orario

Mai banale la sfida che si disputerà al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Sabato 9 Marzo 2019 alle ore 15.15 Scozia e Galles si incroceranno. I primi hanno 5 punti ed inseguono la nazionale francese (al quarto posto), distante solo uno. Il Galles invece è il leader della classifica con 12 punti, un piccolo vantaggio sull’Inghilterra (seconda). Se riuscissero ad ottenere il titolo finale sarebbe il numero 38.

Inghilterra-Italia: data ed orario

La nostra nazionale occupa l’ultimo posto, con zero punti. Nessuna vittoria per gli uomini di O’Shea fino ad oggi, ma incoraggiante la prova contro l’Irlanda del 24 Febbraio scorso. Tuttavia partita molto impegnativa quella che giocheranno Sabato 9 Marzo 2019 allo stadio Twickenham di Londra (alle ore 17.45). L’Inghilterra corre per il titolo, che andrebbe attualmente al Galles, davanti di due punti. Inglesi reduci proprio dalla sconfitta per 21-13 contro i gallesi. La nazionale con la rosa sul petto deve però guardarsi le spalle, l’Irlanda è immediatamente dietro.

Scozia-Galles ed Inghilterra-Italia, dove vederle in Tv o in diretta streaming

Entrambe le partite, Scozia-Galles ed Inghilterra-Italia, saranno trasmesse Sabato 9 Marzo 2019 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre o canali 170 e 171 di Sky. Qui con lo scarto di un’ora per ritardare i match).

In diretta streaming gli incontri saranno disponibili sulla piattaforma D-Play.



