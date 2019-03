Pensioni ultime notizie: Quota 100 “non cambia la Fornero, solo slogan”

Sul tema pensioni ultime notizie rilanciano la polemica su Quota 100 e su una effettiva riforma Fornero che in realtà non c’è stata. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto alla Camera del Lavoro di Pavia. Il problema di Quota 100 sta nel suo essere slogan, per il sindacalista, visto che terminologicamente parlando non produce l’effetto annunciato. E, inoltre, le conseguenze della Legge Fornero sono ancora lì, quasi intaccate. Per non parlare degli altri problemi, relativi soprattutto alle pensioni delle nuove generazioni.

Pensioni ultime notizie: Landini, “Quota 100? Solo uno slogan”

Per Maurizio Landini Quota 100 è rimasto semplicemente al carattere di slogan. “Se io infatti ho 60 anni di età e 40 anni di contributi, in pensione non ci vado. Quindi non siamo a Quota 100”. L’equazione, insomma, risulta inesatta, visto che, come ormai è ben noto, con Quota 100 bisognerà rispettare il requisito minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi. “Con Quota 100 non si è cambiata la Fornero, si tratta solo di una presa in giro”. Questo perché “cambiare davvero la Fornero significa modificare i suoi punti di fondo”. L’obiettivo per Landini dovrebbe essere quello di riformare davvero la Fornero, risolvere definitivamente i suoi punti di fondo. E soprattutto rivedere il sistema contributivo, perché questo metodo di calcolo “non esiste in nessuna altra parte del mondo”. Fatta eccezione per il Cile, dove però “lo vogliono modificare”.

Pensioni ultime notizie: Cgil chiede trattativa sulle pensioni

I punti da discutere sul tema pensioni sono molteplici, per Landini. Che ha quindi ribadito come con Quota 100 non si superi davvero la Legge Fornero, bocciando di fatto la misura partita di recente. “Stiamo chiedendo che si apra una vera trattativa per cambiare la legge sulle pensioni”. Quali sono i principali nodi da affrontare? Quota 41, innanzitutto: ovvero avere 41 anni di contributi indipendentemente dall’età per poter andare in pensione. Inoltre “il fatto che i lavori non sono tutti uguali”. Poi le nuove generazioni, magari dando “una pensione di garanzia ai giovani”, senza dimenticare le donne, contro le quali “sono stati fatti dei veri e propri disastri”. Tutti temi che il segretario generale della Cgil potrebbe affrontare in settimana, visto che è previsto un incontro tra i sindacati e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

