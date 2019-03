Hellas Verona-Ascoli: probabili formazioni, diretta tv o streaming. Dove vederla

Sabato 16 Marzo 2019, il match tra HellasVerona ed Ascoli chiuderà il pomeriggio di Serie B. Alle ore 18.00, le squadre scenderanno in campo allo stadio Bentegodi per lo scontro valevole per la 29a giornata della stagione 2018/2019.

Hellas Verona-Ascoli: come arrivano le squadre

Hellas Verona: gli scaligeri giocheranno nel proprio stadio, davanti al proprio pubblico, il quale proverà a sostenere i suoi beniamini, che si sono guadagnati il terzo posto della Serie B. I gialloblu contano ad oggi 45 punti, all’inseguimento del Brescia leader della classifica (con 50 punti) per cercare di salire nella massima serie il prossimo anno. Attualmente la posizione occupata permetterebbe agli uomini di Fabio Grosso di giocarsi i playoff.

Tuttavia si trovano ad un solo punto dal Palermo (secondo) e subito sopra al Lecce, al Pescara (entrambe a 44 punti) ed al Benevento (43 pti.). Classifica quindi molto raccolta nelle prime posizioni, le più ambite. Ogni passo falso può quindi avere pesanti conseguenze. I gialloblu arrivano con il vento in poppa, forti delle due vittorie consecutive contro il Perugia ed il Venezia. L’ultima sconfitta in campionato è datata 26 Febbraio 2019 contro il Lecce (2-1) allo stadio Via del Mare.

Ascoli: i marchigiani sono dodicesimi, con 31 punti. E’ difficile pensare ad una corsa per i playoff, distanti ben sette punti, o alla Serie A. Per i ragazzi di Vivarini è invece importante stare attenti a non cadere nella lotta playout. Il Venezia ed il Livorno sono solo a quattro punti, mentre è più lontano il Crotone con cinque.

L’Ascoli tuttavia sta attraversando un discreto periodo: tre pareggi di fila (con Foggia, Carpi e Livorno) ed una vittoria contro la Cremonese (il 23 Febbraio). Tutti e tre i pareggi citati sono arrivati rispettivamente contro la terzultima, l’ultima e la quattordicesima squadra del campionato. Tutte formazioni che sembravano alla portata dei bianconeri i quali però non hanno saputo portare a casa i tre punti rinforzando la propria posizione.

Lo scontro precedente tra le squadre lo aveva vinto l’Ascoli vittorioso per 1-0, con il gol di Cavion nel finale di partita.

Hellas Verona-Ascoli: le probabili formazioni

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni; Dawidowicz; Bianchetti; Balkovec; Marrone; Gustafson; Zaccagni; Laribi; Pazzini; Di Gaudio.

Allenatore: Grosso

ASCOLI (4-4-2): Milinkovic-Savic; Laverone; Brosco; Valentini; D’Elia; Frattesi; Troiano; Addae; Ninkovic; Berretta; Ciciretti.

Allenatore: Vivarini

Hellas Verona-Ascoli: dove vederla in tv e streaming

La partita in programma Sabato 16 Marzo 2019, alle ore 18.00, sarà disponibile alla visione in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand DAZN.

