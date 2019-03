Sorteggi quarti Europa League 2019: data, orario e diretta streaming-tv Data e orario sorteggio Europa League

Sorteggi quarti Europa League 2019: data, orario e diretta streaming-tv

Anche l’Europa League entra nella fase “calda”; dopo il ritorno degli ottavi, resteranno 8 le squadre in corsa per la vittoria finale. Il Napoli non dovrebbe problemi a superare il turno dopo le tre reti rifilate al Salisburgo al San Paolo. L’Inter attesa a San Siro per conquistare la qualificazione dopo il pareggio senza reti – e un rigore sbagliato – a Francoforte contro l’Eintracht.

Sorteggi quarti Europa League 2019: il ritorno degli ottavi

Il ritorno degli ottavi di Europa League si svolgerà giovedì 14 marzo; tre partite cominceranno alle 18 e 55 e altre 5 alle 21. Nel pomeriggio ci sarà il fischio di inizio per Krasnodar-Valencia, Dinamo Kiev-Chelsea e Salisburgo-Napoli. In serata, palla al centro per Inter-EIntracht Francoforte, Arsenal-Rennes, Benfica-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Siviglia, Villareal-Zenit San Pietroburgo. Tutte le partite saranno trasmesse dai canali di Sky (i match delle italiane su Sky Sport Uno).

Come il Napoli, anche il Chelsea dell’ex partenopeo Sarri dovrà difendere il 3 a 0 dell’andata a Kiev. Il Valencia ha vinto 2 a 1 all’andata, tenteranno di ribaltare il risultato i russi del Krasnodar che giocano in casa. Di più dovranno fare i Gunners che proveranno l’impresa in casa dopo il 3 a 1 preso in Francia. Stessa cosa per i russi dello Zenit che all’andata hanno perso con uno scarto di due gol in casa contro il Villareal. Dovranno difendere l’1 a 0 dell’andata in Portogallo i croati della Dinamo Zagabria. Dopo un pareggio per 2 a 2 in casa dei cechi dello Slavia Praga, incerto il destino del Siviglia che nel turno precedente ha eliminato la Lazio.

Sorteggi quarti Europa League 2019: il prossimo turno

Non bisognerà attendere molto per il sorteggio dei quarti di Europa League; infatti, si svolgerà già venerdì 15 marzo, alle 13, in quel di Nyon. Il momento sarà fondamentale per i club rimasti in lizza per il trofeo: è stata abolito il sorteggio singolo delle semifinali. Dunque, venerdì 15 marzo sarà stabilito il tabellone dei quarti ma, appunto, anche delle semifinali. Il sorteggio verrà trasmesso da Sky Sport ma sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale della Uefa.

