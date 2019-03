Captain Fantastic: trama, cast e finale del film di stasera in tv Rai 3

Viggo Mortensen e George MacKay sono i protagonisti del film Captain Fantastic, diretto da Matt Ross nel 2016.

Contrariamente da quanto si possa evincere dal titolo, Viggo Mortensen veste i panni di un eroe comune. Ben ha deciso di crescere i propri figli in modo anticonvenzionale, a stretto contatto con la natura. La morte di sua moglie, però, metterà l’intera famiglia di fronte alla dura vita reale.

Il film è stato accolto positivamente dalla critica, in particolar modo per le tematiche trattate.

Captain Fantastic: trama del film di Matt Ross, stasera su Rai 3

Il secondo film da regista di Matt Ross andrà in onda questa sera su Rai 3. Ben, protagonista del lungometraggio, vive circondato dalla natura, lontano dalla civiltà, insieme ai suoi figli e a sua moglie Leslie.

I ragazzi, bambini e adolescenti, non conoscono la vita reale, né il caos della città, ma trascorrono le loro giornate nel bosco a cacciare o a leggere libri.

Leslie è una donna molto fragile e, per quanto ami Ben, spesso non riesce a condividere la sua visione della vita. Dopo aver sofferto di una forte depressione, la donna decide di lasciare la sua famiglia per curarsi in una clinica specializzata. Pochi mesi dopo, Ben riceve la terribile notizia del suo suicidio.

Captain Fantastic: anticipazioni e finale del film con Viggo Mortensen

Il padre di Leslie cerca di tenere lontani Ben e i ragazzi dalla propria famiglia, incolpando l’uomo di essere la causa della malattia della moglie. Ben sfida però il suocero, raggiungendo il luogo dei funerali insieme ai suoi figli.

Nonostante il nonno cerchi di ottenere il loro affidamento, i ragazzi decidono di restare con Ben. Il padre, nel frattempo, ha però compreso che, per il bene dei suoi figli, dovrà dargli modo di frequentare una scuola e di stare a contatto con il mondo reale.

