TFR e TFS prospetto liquidazione online, ecco il messaggio Inps

Un recente messaggio Inps ha come oggetto la pubblicazione del prospetto di liquidazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti pubblici nel Fascicolo previdenziale del cittadino. L’Istituto ha infatti reso noto che tali prospetti di liquidazione sono già presenti nel Fascicolo previdenziale del cittadino, nell’ottica della semplificazione dei processi di lavoro e in un contesto di aggiornamento dei servizi online a disposizione del cittadino. Andiamo a vedere cosa dice l’Inps nel suo recente messaggio.

Tfr e Tfs: prospetto di liquidazione online, il comunicato Inps

Ecco il testo del messaggio Inps n. 1033 del 13 marzo 2019. “Nell’ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nella comunicazione con i cittadini, l’Istituto ha provveduto all’aggiornamento dei servizi online, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici”. L’Istituto informa che i prospetti di liquidazione del Tfs sono già disponibili nel Fascicolo previdenziale del cittadino. Mentre quelli relativi al Tfr saranno disponibili a partire dal 1° aprile 2019.

Tfr e Tfs: prospetto di liquidazione, come vederlo online

Di conseguenza, gli iscritti alla Gestione pubblica a cui è stato erogato il Tfs e quelli a cui sarà erogato il Tfr dal 1° aprile 2019, potranno accedere direttamente al documento dal portale Inps attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali. Come di consueto si potrà accedere tramite:

PIN Inps ;

; Identità Digitale SPID ;

; CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

Ne consegue che l’Inps non provvederà più a spedire i prospetti di liquidazione in formato cartaceo.

In conclusione “i prospetti in questione, resi disponibili contestualmente al pagamento della prestazione, contengono tutti i dati giuridico-economici utilizzati dall’Istituto per l’elaborazione della prestazione stessa, nonché le relative informazioni riguardanti le modalità di pagamento”.

Tfr e Tfs: messaggio Inps in pdf

Per consultare la versione integrale del messaggio Inps n. 1033 pubblicato e diffuso mercoledì 13 marzo 2019, vi invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile.

