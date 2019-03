Supergirl 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

La supereroina della DC Supergirl è ormai dal 2015 che ha a disposizione una serie televisiva omonima dedicata a lei. È stata creata da Ali Adler (The New Normal), Greg Berlanti e Andrew Kreiseberg, gli ultimi due conosciuti per Arrow e The Flash, altre popolari serie DC.

Il 2 aprile 2018 il network che produce e trasmette la serie, The CW, aveva annunciato che la serie era stata rinnovata per una quarta stagione. La première americana di tale stagione si è avuta il 14 ottobre 2018, e dovrebbe concludersi per il mese di marzo. In Italia, invece, la prima assoluta si è avuta il 13 marzo sul canale Premium Action.

Supergirl 4: la trama

La storia di Supergirl inizia quando la giovane kryptoniana Kara Zor-El viene spedita su una capsula via dal pianeta morente, anche per vegliare sul neonato cugino. La sua capsula va fuori rotta e rimane intrappolata per anni nella Zona Fantasma (dove il tempo scorre in modo diverso), sino a che dopo ventiquattro anni riesce a lasciarla e giungere sulla Terra. Qui scopre che suo cugino è cresciuto e divenuto Superman, intraprendendo la strada del supereroe. Per via di varie vicissitudini, Kara deciderà di vestire i panni di Supergirl, dedicandosi a usare i suoi poteri per il bene e vivendo mirabolanti avventure…

Con la terza stagione abbiamo assistito alla sconfitta di Reign, la spietata vigilante creata dalla setta kryptoniana dei Worldkillers. Il finale vero e proprio, però, ha visto il manifestarsi in Siberia di una copia di Supergirl, apparentemente disorientata. Da qui riparte questa quarta stagione, che riprende in parte nella trama la minserie DC Red Son.

Supergirl 4: il Cast

Chiaramente Melissa Benoist (conosciuta anche per il ruolo di Marley Rose in Glee), interprete della protagonista Supergirl, continuerà a fare parte del cast. Anche Mehcad Brooks (Desperate Housewives, True Blood) torna nei panni del giornalista Jimmy Olsen.

Invece, con la quarta stagione abbandona il cast regolare Jeremy Jordan, che nella serie è il miglior amico di Supergirl, Winn Schott; il personaggio è ora impegnato in una missione nel futuro, e da adesso in poi è considerato come “ricorrente”. Nel futuro è anche Mon-El, interpretato da Chris Wood (The Vampire Diaries), il quale dunque non farà parte della quarta stagione.

Altra entrata nel cast regolare è Jesse Rath (Being Human), ossia Brainiac-5, personaggio già conosciuto ma che ora assurge a un ruolo più principale. Vera e propria new entry è invece Nicole Maines, che in qualità di Nia Nal interpreta il primo personaggio transgender della tv.

A interpretare il nemico della stagione è invece Sam Witwer, il Mr. Hyde di One Upon A Time; in Supergirl sarà Agente Libertà, capo del gruppo Sons of Liberty che alimenta la paura degli esseri umani nei confronti degli alieni.

