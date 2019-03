Atalanta-Chievo Verona: probabili formazioni, quote e pronostico

Il 17 Marzo 2019, tra le partite della Domenica di campionato, Atalanta e Chievo si sfideranno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Alle ore 15.00 le due squadre scenderanno in campo nella gara che vale la 28a giornata di Serie A 2018/19.

Atalanta-Chievo Verona: come arrivano le squadre

Gli umori con i quali arrivano le due formazioni sono sicuramente differenti, così come differenti sono gli obiettivi stagionali.

Atalanta: i padroni di casa si presentano a questa gara in linea con gli obiettivi prefissati all’inizio del campionato. I bergamaschi infatti si trovano a lottare per guadagnarsi un posto in Europa, dopo che questa era sfumata a Settembre contro il Copenaghen portando delusione e sfiducia all’interno dello spogliatoio. Inoltre si giocano, con grande merito, la finale di Coppa Italia (eliminando con un secco 3-0 la corazzata della Juventus).

Ora si trovano in settima posizione a pari punti con il Torino (44 pti.), a meno tre dalla Roma (quinta) e sopra di due lunghezze sulla Lazio (che però conta una partita in meno). Dopo la sconfitta con il Toro di Mazzarri, i ragazzi di Gasperini arrivano a questo match in piena fiducia forti di due importanti vittorie contro possibili concorrenti per l’Europa. La Dea ha infatti battuto prima la Fiorentina (3-1 in rimonta), sua avversaria anche in Coppa Italia e poi la Sampdoria (2-1 a Genova). Tutto, come detto, è ancora aperto

Chievo Verona: i clivensi si presentano a Bergamo con un morale diametralmente opposto. Sabato sera contro il Milan è arrivata l’ennesima sconfitta della stagione. Nonostante l’ottima prestazione i gialloblu sono stati puniti dal solito Piatek, ormai una sentenza, dopo che erano riusciti a pareggiare i conti rispondendo alla punizione perfetta di Biglia. Il gol di Hetemaj è arrivato dopo 360 minuti (4 partite) senza segnature. Il Chievo non riesce a muovere la sua classifica e la Serie B sembra sempre cosa più certa. Il miglioramento sul piano del gioco dimostrato nelle ultime uscite è l’unica cosa che lascia qualche speranza a Di Carlo per cercare disperatamente la salvezza. I veneti non possono più lasciare punti sul campo, ma Bergamo non è il terreno più adatto per riprendere un buon cammino.

Atalanta-Chievo Verona: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini; Djimsiti; Palomino; Hateboer; de Roon; Freuler; Gonsens; Gomez; Ilicic; Zapata.

Allenatore: Gasperini

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli; Bani; Barba; Jaroszynski; Leris; Rigoni; Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini; Stepinski.

Allenatore: Di Carlo

Atalanta-Chievo Verona: quote e pronostico

La partita d’andata era terminata a favore dell’Atalanta con un netto 5-1. Largamente favoriti anche Domenica, i bergamaschi sono dati vincenti dai bookmakers con 1.24. Il Chievo è quotato a 15.00, mentre il pareggio lo troviamo a 6.00. Match dall’esito quasi scontato.

