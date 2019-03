Morto Renato Borrelli l’ex sindaco di Salerno, il cordoglio della politica

Lutto in casa Termometro Politico. La famiglia di Termometro Politico si stringe attorno a Gianluca e Massimo Borrelli – rispettivamente fondatore e collaboratore del nostro gruppo – per la scomparsa del padre Renato Borrelli. In segno di rispetto Termometro Politico interromperà le pubblicazioni in concomitanza con il funerale in programma venerdì 15 marzo alle ore 11:30 presso la Chiesa Santa Croce di Salerno.

Morto Renato Borrelli, esempio di vita per i suoi 6 figli

Renato Borrelli era nato nato ad Ercolano (Na) il 18 settembre 1926. Lascia sei figli: Mario, Imma, Gianluca, Massimo, Stefania e Dario. Una famiglia unita, con una guida autorevole. E sostenuta sul piano affettivo dalla sempre presente figura paterna. Renato Borrelli è stato per i suoi figli prima di tutto un grande esempio di vita. A loro lascia come insegnamento la sua generosità d’animo e la rettitudine morale che ha sempre contraddistinto il suo agire in ambito familiare, professionale e politico.

Morto Renato Borrelli, carriera nel campo della sanità pubblica

Nel corso della sua lunga carriera professionale Renato Borrelli ha ricoperto molti incarichi di responsabilità. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli il 29.11.1954, quella di Borrelli è stata una lunga e brillante carriera da medico e dirigente sanitario. Infatti Borrelli ha lavorato per decenni nella sanità pubblica. Ricordiamo tra i tanti ruoli che ha avuto che Borrelli è stato coordinatore sanitario dell’USL 53 di Salerno e amministratore straordinario dell’USL 51 Scafati-Angri.

Morto Renato Borrelli, carriera politica

Grande la sua passione per la politica. Da sempre sostenitore ed esponente in Campania della Democrazia Cristiana. Senza dubbi Renato Borrelli è stato uno dei più importanti rappresentanti democristiani della provincia di Salerno. Amico personale e politicamente vicino a Ciriaco De Mita. Con grande coerenza Borrelli è sempre rimasto fedele ai valori e agli ideali politici che lo hanno animato sin da ragazzo. Per conto della Democrazia Cristiana è stato consigliere comunale, assessore comunale in diverse esperienze amministrative. E anche sindaco della sua amata città di Salerno all’inizio degli anni ’80.

Una carriera politica specchiata. Il suo modo di agire all’insegna della massima onestà gli hanno consentito di evitare di incorrere in qualsiasi vicenda giudiziaria pur essendo stato un protagonista della vita pubblica della città.

Morto Renato Borrelli, cordoglio del sindaco di Salerno e dell’amministrazione comunale

Parole profonde e sentite per la perdita di Borrelli dal sindaco in carica di Salerno.

Il Sindaco Vincenzo Napoli, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Salerno esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Borrelli, già Sindaco della nostra città. Borrelli, nel corso della sua attività professionale, politica ed amministrativa, ha sempre dimostrato un grande amore per i concittadini e la comunità al cui servizio ha profuso le migliori energie. Borrelli è stato un Gentiluomo d’altri tempi capace sempre di anteporre il Bene Comune alle posizioni di parte nel sommo interesse della sua amata Salerno. Della Città fu Sindaco nei difficili mesi seguiti al Terremoto del 1980. In quei momenti dimostrò tenacia e risoluzione infondendo coraggio e nuova fiducia nell’incerto futuro. E per questo Suo servizio serberemo grata riconoscenza Ai familiari, ed in particolare al figlio Mario, già consigliere comunale, agli amici ed a tutti coloro che l’hanno conosciuto, stimato ed amato giunga l’umano e solidale conforto in uno con l’impegno a ricordarne il prezioso lascito morale e politico.

