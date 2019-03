Ora e per sempre: trama, cast e date spettacolo al Factory di Milano

Lo spettacolo “Ora e per sempre” sarà in scena presso il Teatro fACTORy32 in via Watt 32 a Milano dal 15 al 17 Marzo 2019. Sullo stesso palcoscenico sono andati in scena altri spettacoli di cui vi abbiamo parlato in nostri precedenti articoli. Per info e accrediti i riferimenti sono i seguenti: [email protected] – [email protected] – www.factory32.it

Orari degli spettacoli: lo spettacolo del venerdì e del sabato alle ore 21.00. E della domenica ore 16.00. Protagonisti: Corrado Bega, Cinzia Brugnola, Domitilla Colombo, Gloria D’Osvaldo, Rachele Gatti, Roberto Giannini. Mentre la consulenza artistica è di Danilo Caravà. la scenografia Nicole Pertosa. Infine la drammaturgia e la regia sono Roberto Ritondo.

Ora e per sempre, trama

Di seguito la trama dello spettacolo teatrale.

Il 24 agosto 2016, alle ore 3.36 ha avuto origine la prima forte scossa di una serie di successivi eventi sismici del Centro Italia che successivamente sarebbero stati definiti dall’INGV come “sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso”, con magnitudo di 6.0 ed epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP). Raccontare la calamità di un terremoto nonostante faccia, purtroppo, parte della condizione umana, può forse solo lontanamente far immaginare come può essere il fissarsi nella mente di chi ne è testimone o protagonista al punto da non abbandonarlo più: siamo allora di fronte all’esposizione della patologia chiamata disturbo post-traumatico da stress, dove la persona in questo caso diviene letteralmente prigioniera di un passato che continua a inondare il suo presente di paura, dolore e rabbia, impedendole di proseguire il suo cammino verso il futuro. Un trauma del genere, quando raggiunge livelli così estremi, può davvero essere superato? Sembra impossibile, eppure la speranza si nasconde proprio nelle pieghe degli “stracci” della vita.

