Milan-Inter: pronostico, quote e probabili formazioni

Domenica 17 Marzo 2019, il Milan di Gattuso sfiderà nel tanto atteso Derby della Madonnina l’Inter di Spalletti, nella 28a giornata della Serie A 2018/2019. Chiaramente il match si giocherà al Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio di questo tanto atteso match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 20:30.

Milan-Inter: il pronostico

È arrivato finalmente il momento del Derby di Milano, le due milanesi si sfideranno sul campo di San Siro per guadagnare un vantaggio sui cugini in ottica terzo posto, così da non rischiare di rimanere fuori dal treno Champions.

La squadra di Gattuso è sicuramente in uno stato di forma migliore di quello dell’Inter; il Milan infatti nelle ultime cinque di campionato ha sempre vinto, segnando inoltre una media di 2,4 gol a partita. I Diavoli stanno inoltre venendo trascinati da un grande Piatek, l’attaccante polacco sta infatti segnando a ripetizione con la sua nuova maglia.

L’Inter giunge invece al match con l’importante assenza in mediana di Brozovic, il croato è a tutti gli effetti il motore del centrocampo neroazzurro. Continua oltretutto l’assenza dell’ex capitano Icardi, che sembra non rientrare più da un dubbio infortunio al ginocchio. Nonostante questi problemi di rosa, si aggiunge inoltre la recente eliminazione dell’Inter dall’Europa League, che potrebbe pesare sui giocatori, ma potrebbe anche servire ad alimentare in modo positivo la voglia di rivalsa nerazzurra.

La favorita per il match è sicuramente il Milan di Gattuso, ma il derby non è mai una partita scontata.

Milan-Inter: le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro Martinez.

Allenatore: Luciano Spalletti

Milan-Inter: le quote

Come vediamo spesso dalle quote, secondo i bookmakers, le squadre favorite sono sempre quelle che giocano in casa. Anche per il derby di Milano è così: l’1 per la squadra di Gattuso è infatti a 2.40, a differenza del 2 per l’Inter a quota 3.10. Stessa valutazione per la X del pareggio, sempre a 3.10. Le quote per il GOL, NOGOL sono molte vicine tra loro e dimostrano come questa gara sia imprevedibile, ci si può aspettare una partita a suon di gol così come una vittoria di misura, oppure un semplicissimo zero a zero; La quota GOL è a 1.80, e quella di NO GOL è a 1.90.

Come combo possibili troviamo: un possibile 1X+OVER 2.5 a 3.15 o anche un neutro GOL+OVER 2.5 a 2.45.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM