Félicité Tomlinson è morta: età e causa morte, chi era la sorella di Louis Chi è la sorella di Louis

Nuovo lutto per Louis Tomlinson, cantante degli One Direction. La sorella appena 18enne Félicité Tomlinson è infatti stata trovata morta nel suo appartamento di Londra. Il cantante aveva già perso la madre nel 2016, a causa di una leucemia. Félicité era una modella nonché influencer su Instagram: il suo account contava oltre 1,4 milioni di followers.

Félicité Tomlinson è morta: la causa

Stando alle prime ricostruzioni riportate dalla BBC, la polizia è stata chiamata dagli operatori del servizio ambulanze. Secondo il Sun a dare l’allerta sarebbe stata una persona che si trovava con Félicité al momento della morte. La modella viveva a Londra, in un appartamento a Earls Court. Secondo le prime voci la causa della morte sarebbe da addurre a un arresto cardiaco. L’influencer aveva appena 18 anni.

Si attendono comunque accertamenti dall’autopsia. La polizia ha spiegato in una nota che per ora la morte “è trattata come inspiegabile” e che “una visita post-mortem si svolgerà a tempo debito”. La modella non aveva mai sofferto di scompensi cardiaci, lamentando solo una sciatica nel mese di gennaio. In più aveva di recente annunciato sui social che aveva smesso con alcol e sigarette.

Félicité Tomlinson è morta: nuovo lutto per Louis

Félicité Tomlinson era la sorella minore di Louis, ex degli One Direction. Il cantante aveva appena rilasciato il nuovo singolo, Two of Us, incentrato sul rapporto molto sentito con la madre a cui aveva dedicato l’album da solista di prossima uscita.

Sull’account Instagram di Louis sono molti i messaggi di cordoglio dei suoi fan, che tentano di incoraggiarlo e spronandolo a tenere duro. Tanta deve essere la sofferenza di Louis, così come dei suoi fratelli e sorelle (Lottie, Phoebe, Daisy, Ernest e Doris), visto il secondo grave lutto familiare nel giro di 3 anni.

Una fonte vicino a Louis ha rivelato al Sun come Félicité fosse una donna amatissima da Louis e da tutta la sua famiglia. Affermando che, come presumibile, al momento siano tutti sotto shock per la notizia appresa.

