Domenica in e Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi 17 marzo

Nuovo appuntamento con le madrine della domenica pomeriggio. Su Rai 1 Mara Venier avrà come ospite, ancora una volta, Paola Barale.

La ex soubrette ci parlerà, apertamente, della fine della sua storica relazione con Raz Degan e di come è stata la sua vita in seguito alla rottura.

Spazio anche al cinema con Pif, che concederà un’intervista alla padrona di casa e parlerà del suo nuovo film, Momenti di trascurabile felicità. La commedia, diretta da Daniele Luchetti, è tratta dai romanzi di Francesco Piccolo. Quest’ultimo ha inoltre collaborato alla sceneggiatura del film insieme a Daniele Luchetti.

Domenica in e Domenica Live: ospiti, Giusy Ferreri e Boomdabash

Spazio, naturalmente, anche alla musica. L’intero studio Fabrizio Frizzi di Rai 1 danzerà sulle note della canzone Per un milione, brano dei Boomdabash.

Il gruppo, in seguito alla collaborazione con Loredana Berté, ha presentato il brano travolgente al Festival di Sanremo e da mesi si trova in cima alle classifiche.

Giusy Ferreri, dal canto suo, festeggia undici anni di carriera con il nuovo singolo Le cose che canto. Il brano anticipa un album di inediti che segue l’ultimo album, del 2017, dal titolo Girotondo. La neo mamma si prepara dunque al nuovo ed entusiasmante tour italiano.

Domenica in e Domenica Live: la busta gialla di Barbara D’Urso

Su Canale 5, Barbara D’Urso sarà ancora una volta impegnata a svelare i retroscena de L’Isola dei famosi. I protagonisti della puntata di questo pomeriggio non sono ancora stati svelati, ma i telespettatori hanno ricevuto qualche indizio durante la precedente puntata.

Anche questa domenica, la D’Urso avrà qualcosa di interessante da leggere al pubblico di Mediaset. il segreto da rivelare è scritto, come di consueto, nella ben nota busta gialla. Per coloro i quali avessero voglia di rivedere la puntata di Domenica Live o i momenti salienti sarà possibile recarsi sulla piattaforma Streaming Mediaset Play.

