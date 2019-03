John Wick – Capitolo 2: trama e cast completo del film in prima tv Italia 1

Stasera 18 marzo 2019 alle 21.26 su Italia 1 andrà in onda John Wick – Capitolo 2. La pellicola del 2017 scritta da Derek Kolstad e diretta da Chad Stahelski è il sequel di John Wick del 2014. Il film ha potuto contare su di un cast davvero eccezionale di attori hollywoodiani ed italiani.

Continuano quindi le imprese dell’ex sicario John Wick, ruolo interpretato da Keanu Reeves, che questa volta si spingerà fino in Italia per chiudere definitivamente i conti con il passato. Infatti John, prima di abbandonare il suo particolare lavoro, deve saldare un particolare debito con Santino D’Antonio, boss della Camorra. Ancora tanti guai, sparatorie ed inseguimenti per il killer dallo sguardo cupo e malinconico. Ma qual è la sinossi di John Wick- Capitolo 2?

La trama di John Wick – Capitolo 2

Dopo aver portato a termine la sua vendetta nei confronti dei Tarasov, John desidera solo condurre una vita tranquilla e in pace lontano dagli orrori del suo lavoro. Tuttavia prima di poter chiudere i conti con il passato c’è ancora una sanguinosa impresa da compiere. L’uomo infatti ha un debito con Santino D’Antonio, potente boss della Camorra. Quest’ultimo commissiona a John l’omicidio della sorella Gianna per poter ottenere così il completo comando della criminalità organizzata. L’ex sicario, dopo aver tentato di rifiutare il lavoro, capisce di non avere scelta e parte per Roma. È proprio durante una festa organizzata da Gianna che John Wick prova ad uccidere la boss. La donna però si sottrae al suo aguzzino togliendosi da sola la vita.

Le guardie del corpo della signora del crimine provano a fermare John che però riesce a fuggire. Dopo un violento combattimento con Cassian, l’uomo riesce a lasciare Roma. I guai per l’ex sicario non sono però finiti qui. Infatti il boss Santino ha messo una taglia di sette milioni di dollari sulla sua testa, fingendo di voler vendicare l’omicidio della sorella. A questo punto John, solo e ferito dagli scontri con i killer pagati per ucciderlo, dovrà trovare un potente alleato per poter sperare di sopravvivere. Chi aiuterà il tenebroso protagonista di John Wick- Capitolo 2 ?

Il cast completo

Come già detto in apertura di articolo, protagonista di John Wick- Capitolo 2 è Keanu Reeves nei panni dell’ex sicario. Riccardo Scamarcio interpreta Santino D’Antonio, boss della Camorra. Ian McShan è Winston, Ruby Rose è Ares mentre Common ha il ruolo di Cassian. Hanno partecipato al film anche Claudio Gerini nei panni di Gianna D’Antonio, Lance Fishburne in quelli di Bowery King e Tobias Segal interpreta Earl.

Inoltre Chukwudi Iwuji è Akoni, John Leguizamo veste i panni di Aurelio e Bridget Moynahan quelli di Helen Wick. Il ruolo di Abram Tarasov è stato affidato a Peter Stormare, quello di Jimmy a Thomas Sadoski mentre Charlie è interpretato da David Patrick Kelly. Infine Franco Nero è Julius, Margaret Daly è l’Operatrice e Simone Spinazze interpreta il Cartografo. Completano il cast di John Wick- Capitolo 2 Luca Mosca nei panni del Sarto italiano e Youma Diakite in quelli di Lucia.

