Attentato Utrecht oggi: morti e feriti, il bilancio in diretta – LIVE

Attentato Utrecht oggi lunedì 18 marzo 2019: la sparatoria è avvenuta in un tram a 24 Oktoberplein, in una zona periferica di Utrecht. Stando ad alcune fonti si sarebbero uditi diversi spari e gli aggressori potrebbero essere più di uno. La polizia olandese, intanto, non esclude la matrice terroristica, mentre il premier Mark Rutte parla di “profonda preoccupazione”. La tragedia è avvenuta questa mattina, verso le ore 10.45.

Attentato Utrecht oggi: il bilancio delle vittime

Stando alle prime ricostruzioni ci sarebbe 1 morto. Ci sarebbero anche diversi feriti, come ha annunciato la polizia di Utrecht in un breve comunicato su Twitter. Una giornalista di Anp avrebbe affermato di aver visto un corpo coperto da un lenzuolo sulle rotaie. “Diversi elicotteri medici sono stati dispiegati per fornire assistenza”, ha scritto la polizia. “L’area circostante è stata circondata e stiamo indagando”. La polizia, infatti, ha parlato solo di “diversi feriti”, mentre non ha confermato la voce della testimone.

“In questo contesto prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico”, ha reso noto la polizia olandese. Il pensiero va subito al recente attacco in Nuova Zelanda, a opera di un attentatore di estrema destra. E, di conseguenza, anche alle promesse di vendetta da parte dell’Isis.

Attentato Utrecht oggi: cosa hanno visto i testimoni

La versione della giornalista sarebbe stata tuttavia confermata da alcuni testimoni presenti che hanno parlato di una donna a terra. Alcuni dei passeggeri sono accorsi per verificare le sue condizioni, ma un’altra raffica di spari li ha costretti ad allontanarsi, lasciando il corpo a terra. Nel frattempo il primo ministro olandese Mark Rutte ha convocato l’unità di crisi.

Attentato Utrecht oggi: il luogo della sparatoria

