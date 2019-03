Auguri San Giuseppe 2019: immagini da inviare su Whatsapp

Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe e la festa del papà. Giuseppe è certamente tra i nomi più diffusi in Italia. Per cui insieme caratterizzata dalla tradizionale zeppola di cui vi abbiamo proposto la ricetta sarà una una giornata all’insegna degli auguri per moltissimi italiani.

Auguri San Giuseppe 2019, nome al maschile ed al femminile

Chiaramente gli auguri di buon onomastico saranno riservati ai Giuseppe ma anche alle tante Giuseppina. Senza dire che al maschile come al femminile sono tantissime le declinazioni. Tra diminutivi e nomignoli come Bepi, Beppe, Pinuccio, Geppe, Geppino, Peppe, Peppino, Pino, Pina, Pinuccia.

L’altra particolarità del nome Giuseppe è la sua diffusione in tantissime lingue del mondo, comprese le lingue arabe.

Quali frasi e quali immagini è consigliabile inviare per accompagnare gli auguri? Si possono scegliere tantissime immagini. E motori di ricerca e social network sono luoghi dove cercare la giusta ispirazione o l’idea migliore o che almeno riteniamo più adatta.

Auguri San Giuseppe 2019 via Whatsapp

Whatsapp è invece lo strumento o il canale preferito da moltissimi italiano per inviare gli auguri. Per gli Auguri San Giuseppe 2019 si può scegliere una frase. Ma anche una immagine, una gif o un video da inviare tramite link magari selezionabile da Youtube.

Auguri San Giuseppe 2019, alcune idee come frasi per gli auguri

Di seguito proponiamo frase semplici che possono essere utilizzate per i vostri auguri.

“Nel giorno del tuo onomastico vorrei farti i miei migliori auguri”

“San Giuseppe è anche la festa del papà: doppi auguri e grande felicità per te e tutti coloro che avranno la fortuna di festeggiare con te”

“Il 19 marzo è la tua festa: tantissimi auguri di buon onomastico”

“Buon onomastico, un giorno speciale festeggiato dai tanti Giuseppe come noi”

“Ti auguro di trascorrere una giornata all’insegna della felicità: tanti auguri di buon onomastico”

“Ti voglio tanto bene. Grandissimi auguri di buon onomastico e per la festa del papà”.

Sopra abbiamo parlato di Whatsapp ma i social network sono altrettanto indicati per inviare gli auguri ai nostri amici, parenti e conoscenti.

