Sondaggi elettorali Tecnè: M5S e Pd sempre più vicini

Si assottiglia il distacco tra Movimento 5 Stelle e Pd. Secondo l’ultimo sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda lunedì 18 marzo, la distanza tra le due forze politiche è ora di 1,4 punti. I pentastellati sono dati in ulteriore calo rispetto alla rilevazione di una settimana fa e ora raccolgono il 21,8% dei consensi. I dem invece hanno fatto un altro piccolo passo in avanti e sono saliti al 20,4%. In un mese il Pd ha guadagnato quasi quattro punti percentuali mentre il M5S ne ha persi quasi due. La sensazione è che l’aggancio sia solo rinviato di qualche settimana. Uno scenario che per altri istituti è già realtà (Swg addirittura dà per compiuto il sorpasso Pd ai danni del M5S).

Sondaggi elettorali Tecnè: Lega impantanata

Anche la Lega si è impantanata. Il rinvio dell’autonomia differenziata per le regioni e della Tav pesano come macigni sulle spalle di Salvini. Il ministro dell’Interno prova a ravvivare l’elettorato agitando un suo classico cavallo di battaglia: la lotta all’immigrazione clandestina. E spera che dalle regionali in Basilicata di questa domenica arrivi un’altra buona notizia che faccia da volano in vista delle elezioni europee.

Sondaggi elettorali Tecnè: Forza Italia resiste

Mettere il cappello anche su un trionfo in terra lucana potrebbe permettergli di fagocitare quel che resta di Forza Italia. Eppure il popolo di Berlusconi continua a lottare per la sopravvivenza ed è ancora tutto lì. Gli azzurri, rispetto ad una settimana fa, perdono lo 0,6 e calano all’11,9%. Finché saranno sopra il 10% avranno in mano una buona arma per condizionare Salvini. Fratelli d’Italia sale dello 0,2 al 4,4% mentre gli altri partiti tutti insieme sono sondati intorno al 10,3%. Cala al 39,8% la fetta di indecisi/non voto.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

