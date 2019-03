Dove vedere la superluna 21 marzo 2019 in Italia e a che ora

L’ultima Superluna dell’anno, in tutto sei, sarà possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2019. Quasi in coincidenza con l’Equinozio di Primavera, che avverrà il 20 marzo intorno alle 23, la Superluna si mostrerà pienamente intorno alle 23.45 del 21 marzo. Non succedeva da quasi 20 anni e bisognerà aspettare altri 10 anni perché accada di nuovo.

Superluna 21 marzo 2019: Luna Piena in Perigeo

Superluna è un termine – coniato nel 1979 dall’astrologo Richard Nolle – entrato a far parte ormai non solo nel lessico giornalistico ma anche del gergo quotidiano. Tuttavia, dal punto di vista scientifico non ha molto senso. Gli astronomi parlano piuttosto di Luna Piena al Perigeo cioè il punto di minima distanza del Satellite dalla Terra. La Luna, infatti, si muove lungo un’orbita ellittica intorno al nostro pianeta; dunque, non è sempre alla stessa distanza dalla Terra ma raggiunge un punto di massima vicinanza – appunto, il perigeo – e un altro di massima distanza, meglio detto apogeo.

Superluna 21 marzo 2019: l’ultima Superluna dell’anno

Gli esperti spiegano che la prossima Superluna sarà del 7% più “grande”, oltre che leggermente più luminosa, della media. Tuttavia, sarà difficile che un osservatore poco esperto se ne accorga. D’altra parte, chi la osserverà al suo sorgere, in pratica al tramonto del Sole, la noterà particolarmente luminosa e grande; si tratta di un’illusione ottica causata dalla luce solare residua al crepuscolo e al fatto che nell’alzarsi la Luna appare più vicina agli elementi del paesaggio (inevitabilmente molto più piccoli del Satellite).

Lo spettacolo sarà visibile in maniera pressoché perfetta in tutte le regioni settentrionali e centrali mentre in molte zone della Sardegna e del Sud Italia il cielo sarà nuvoloso, purtroppo. Brutte notizie per i siciliani che potranno godersi ben poco la Superluna visto il mal tempo che si è abbattuto praticamente su tutto il territorio isolano.

