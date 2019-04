Primo giorno di scuola 2019/2020: calendario anno scolastico e data

Le vacanze estive devono ancora iniziare, ma già si pensa al primo giorno di scuola 2019-2020. Come è noto il primo giorno di scuola può variare da Regione a Regione, e già iniziano a uscire i primi calendari scolastici del prossimo anno. Tutte le Regioni sono accomunate dagli stessi giorni di chiusura, nei quali cadono le festività nazionali. Andiamo quindi a vedere quando sarà il primo giorno di scuola nelle Regioni che lo hanno già comunicato e le feste previste per l’a. s. 2019-2020.

Primo giorno di scuola 2019/2020: il calendario delle festività nazionali

Come anticipato, le scuole di tutte le Regioni sono accomunate dagli stessi giorni di chiusura, in cui cadono le festività nazionali. Andiamo quindi a vedere in quali giorni cadono quelle previste per il prossimo anno scolastico.

1° Novembre (Tutti i Santi): Venerdì;

(Tutti i Santi): Venerdì; 8 Dicembre (Immacolata Concezione): Domenica;

(Immacolata Concezione): Domenica; 25 Dicembre (Natale): Mercoledì;

(Natale): Mercoledì; 26 Dicembre (Santo Stefano): Giovedì;

(Santo Stefano): Giovedì; 1° Gennaio (Capodanno): Mercoledì;

(Capodanno): Mercoledì; 6 Gennaio (Epifania): Lunedì;

(Epifania): Lunedì; 12 Aprile (Pasqua): Domenica;

(Pasqua): Domenica; 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo): Lunedì;

(Lunedì dell’Angelo): Lunedì; 25 Aprile (Festa della Liberazione): Sabato;

(Festa della Liberazione): Sabato; 1° Maggio (Festa del Lavoro): Venerdì;

(Festa del Lavoro): Venerdì; 2 Giugno (Festa della Repubblica): Martedì.

In tema di ponti e weekend lunghi sono interessanti le date del 1° novembre e del 1° Maggio, visto che entrambe cadono di martedì. Nulla da fare per l’8 dicembre, che cade di giorno festivo, Domenica.

Primo giorno di scuola 2019/2020 suddiviso per Regioni

Al momento, non tutte le Regioni hanno comunicato ufficialmente il loro calendario scolastico. Ecco quelli finora noti.

Piemonte : lunedì 9 settembre;

: lunedì 9 settembre; Friuli Venezia Giulia : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Trentino Alto Adige : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Toscana : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Liguria: lunedì 16 settembre.

In Trentino Alto Adige il primo giorno per la scuola dell’infanzia è previsto per lunedì 2 settembre. Comune il giorno di fine scuola, che sarà mercoledì 10 giugno. Fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, che invece termineranno il 30 giugno.

Calendario scolastico 2019/2020: le vacanze di Natale e di Pasqua

Sempre stando ai calendari scolastici comunicati dalle Regioni, ecco quando sono previste le vacanze di Natale e di Pasqua.

Piemonte Vacanze di Natale: lunedì 23 dicembre 2019 – lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: giovedì 9 aprile 2020 – martedì 14 aprile 2020;

Friuli Venezia Giulia Vacanze di Natale: lunedì 23 dicembre 2019 – lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: giovedì 9 aprile 2020 – martedì 14 aprile 2020;

Trentino Alto Adige Vacanze di Natale: lunedì 23 dicembre – lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: giovedì 9 aprile 2020 – martedì 14 aprile 2020;

Toscana Vacanze di Natale: martedì 24 dicembre 2019 – lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: giovedì 9 aprile 2020 – martedì 14 aprile 2020;

Liguria Vacanze di Natale: lunedì 23 dicembre – lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: giovedì 9 aprile – martedì 14 aprile 2020.



Restiamo in attesa di aggiornamenti relativi al calendario scolastico delle altre Regioni.

