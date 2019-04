Ludovica Caramis: figlio, marito ed età. Chi è la moglie di Mattia Destro

Questa sera alle 21.25 andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata de “La Corrida”. Come già successo nei tre precedenti appuntamenti, il conduttore Carlo Conti sarà affiancato da Ludovica Caramis, famosa showgirl e ex modella italiana. Andiamo a conoscere meglio la sua carriera e la sua vita privata.

La carriera da modella e showgirl

Ludovica Caramis nasce a Roma, il 29 luglio 1991, ha quindi 27 anni. Dopo il diploma al liceo classico, Ludovica comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2009 partecipa a Miss Italia, dove si piazza in top 20, conquistando la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza“. In seguito, dopo aver lavorato a diverse campagne pubblicitarie e servizi fotografici, Ludovica approda a “L’Eredità“. Partecipa al programma come “professoressa” dal 2011 al 2017, lavorando sia con Carlo Conti che con Fabrizio Frizzi.

Nel 2014, la showgirl partecipa ad una puntata del “Tale e Quale Show“, interpretando Victoria Beckham, insieme alle altre “professoresse”, nel ruolo delle restanti Spice Girls. Nel 2018 la giovane ex modella torna a lavorare con Carlo Conti come valletta per due edizioni del varietà televisivo “La Corrida“.

La vita privata di Ludovica Caramis

La ex modella e showgirl italiana è alta 173 cm, pesa 60 kg ed ha occhi verdi e capelli castani.

Ludovica Caramis ha origine greca per via del nonno paterno ed è sposata con il calciatore del Bologna, Mattia Destro. I due si sono sposati il 1º settembre del 2014, ad Ascoli Piceno, dopo due anni di fidanzamento. Nonostante la coppia non abbia ancora figli, la moglie del calciatore italiano non ha mai nascosto il suo sogno di diventare mamma.

La showgirl è anche molto seguita sui social, il suo account Instagram conta quasi 92 mila followers.

