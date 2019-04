Auguri buona festa della Liberazione: immagini e citazioni famose

Il 25 aprile l’Italia festeggia la Liberazione dal nazifascismo. La data è simbolica: il 25 aprile del 1945 le truppe naziste e della Repubblica di Salò cominciarono a ritirarsi in seguito a un attacco combinato condotto da partigiani e Alleati nelle maggiori città del Nord. La guerra finì poco dopo, a iniziò maggio.

Buona festa della Liberazione: una data simbolica

Il 25 aprile è diventato festa nazionale nel 1946; su iniziativa del governo di Alcide De Gasperi si scelse questa data per celebrare l’«anniversario della Liberazione d’Italia». Tuttavia, già nei primi mesi del 1945, l’avanzata di partigiani e Alleati era ormai lanciata verso il definitivo successo; più o meno a inizio aprile si intensificarono i combattimenti nella bassa pianura padana, a metà del mese i partigiani attaccarono Bologna, liberandola il 21 aprile. Il 24 aprile, le forze alleate superarono il Po e, come si diceva, il 25 aprile 1945, tedeschi e repubblichini cominciarono a ritirarsi da Torino e Milano.

Buona festa della Liberazione: le parole di Mattarella

“Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazza italiane è perché non possiamo, e non vogliamo, dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà di tutti gli altri. La libertà nostra e delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant’Anna di Stazzema e di tanti altri luoghi d’Italia; di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di Paesi lontani che hanno fornito un grande prezioso contributo e sono morti in Italia per la libertà”. Queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Mattarella a Vittorio Veneto (Treviso) dove si trova in visita per la commemorazione del 74esimo anniversario della festa delle Liberazione dal nazifascismo.

