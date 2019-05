Milan-Bologna: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse

Lunedì 6 Maggio 2019 alle ore 20.30 si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano il match che vede impegnati Milan e Bologna.

Milan: a caccia del sogno Champions

Dopo un finale di stagione piuttosto altalenante, il Milan ha bisogno più che mai dei 3 punti per non rischiare di uscire dalla corsa per la Champions League, che al momento dista proprio 3 punti. La concorrenza è agguerrita: ancora in corsa ci sono infatti Inter, Atalanta, Roma, Torino e Lazio. La difesa preoccupa Gattuso, che contro il Bologna non avrà a disposizione oltre agli infortunati Conti e Calabria anche Romagnoli, espulso durante il match contro il Torino. Non servono scuse però a questo Milan che ha bisogno di vincere e di convincere e deve farlo già nel match contro il Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE

Milan: (4-3-3) Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Bologna, relativamente sicuro

Il Bologna, al momento al 14° posto, è in una situazione tranquilla: 8 punti di distacco dall’Empoli terzultimo -che hanno battuto per 3-0 nell’ultima giornata di campionato- gli assicurano un margine di quasi matematica salvezza. I Bolognesi dunque arrivano al match contro il Milan con poco da perdere e con tanta serenità, consapevoli che anche un solo punto guadagnato sarebbe quasi un “trofeo”.

PROBABILE FORMAZIONE

Bologna: (4-3-3) Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio; Sansone.

Quote e pronostici

Ampiamente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria è quotata a 1.67, ma non viene ritenuta una situazione improbabile il pareggio, quotato a 3.70. Decisamente poco probabile la vittoria degli ospiti, quotata invece a ben 5.25.

A dimostrare l’incertezza della partita ci sono le quote di Under e Over 2.5 che sono quasi ugualmente quotati, con il primo a 1.85 ed il secondo a 1.87.

