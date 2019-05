Diretta Parma-Fiorentina: streaming, tv, formazioni e risultato – FINALE (1-0)

Il commento finale di Parma-Fiorentina

Si salva, con un autogol di Gerson, il Parma di Roberto D’Aversa che sale a quota 41 punti, + 4 sul terzultimo posto con una sola partita rimasta. Gioia immensa per tifosi e giocatori che si ritrovano insieme sul terreno di gioco.

Sconfitta pesantissima, la sesta di fila tra l’altro, per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che adesso deve guadagnarsi la salvezza con una vittoria in casa contro il Genoa, la prossima settimana, all’ultima giornata. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell’Empoli a San Siro contro l’Inter, la Viola retrocederebbe in Serie B. Quindicesimi i toscani, con 40 punti, a pari merito con Udinese e Bologna (in campo domani sera contro la Lazio).

Termina, quindi, 1-0 Parma-Fiorentina!

LE STATISTICHE DI PARMA-FIORENTINA

POSSESSO PALLA: 41% PARMA – 59% FIORENTINA

TIRI IN PORTA: 2 PARMA – 3 FIORENTINA

TIRI FUORI: 5 PARMA – 5 FIORENTINA

CALCI DI PUNIZIONE: 22 PARMA – 16 FIORENTINA

CALCI D’ANGOLO: 3 PARMA – 7 FIORENTINA

FALLI COMMESSI: 16 PARMA – 22 FIORENTINA

AMMONIZIONI: 0 PARMA – 1 FIORENTINA

ESPULSIONI: 0 PARMA – 0 FIORENTINA

UOMO PARTITA: JURAJ KUCKA, VERA E PROPRIA DIGA DEL CENTROCAMPO DEL PARMA. PREZIOSO IN FASE DIFENSIVA, EFFICACE IN OFFENSIVA: SOLTANTO BENASSI, CON UN SUPER INTERVENTO IN SFORBICIATA SULLA LINEA, GLI TOGLIE LA GIOIA DEL GOL SU UN COLPO DI TESTA PERFETTO.

Grazie a tutti coloro che hanno seguito la diretta con Termometro Sportivo. Buon proseguimento di giornata con Milan-Frosinone, match in programma alle 18.

La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Parma-Fiorentina

90+5′ Ultimi secondi per la Fiorentina che prova ancora con Vlahovic, di testa. Blocca Sepe. Sul rinvio del portiere dei ducali, FISCHIA LA FINE GIACOMELLI: PARMA BATTE FIORENTINA 1-0. ARITMETICAMENTE SALVA LA SQUADRA DI D’AVERSA CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO. SPROFONDA NEL BARATRO LA FIORENTINA, SUPERATA QUEST’OGGI DAI DUCALI! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DEL MATCH!

90+4′ Fallo di Benassi su Dimarco. Guadagna secondi preziosi il Parma per riprendere fiato. Viene ammonito, per il fallo commesso, lo stesso Benassi.

90+3′ Ancora Chiesa che prova a inventarsi una giocata. Il cross dalla destra, verso l’area, è però facile preda di un attentissimo Sepe.

90+2′ Ci prova Chiesa a rendersi pericoloso e a superare Bastoni. Conquista un corner per i suoi. La battuta di Biraghi è pessima e non favorisce l’intervento di alcun compagno.

90+2′ Destro di Muriel dai venti metri murato dalla difesa del Parma!

90+1′ 4 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DA GIACOMELLI. È GIA SCOCCATO IL PRIMO!

90′ Cross di Gerson dalla trequarti, allontana di testa Gagliolo. C’è poi un fallo in attacco di Veretout che consente al Parma di rifiatare.

88′ Conquistano ora un corner, con Muriel, gli uomini di Montella. La battuta di Veretout è addomesticata sul secondo palo dallo stesso Muriel che continua l’azione d’attacco per i suoi. Alla fine, è Sepe a bloccare palla e guadagnare tempo prezioso per i suoi!

87′ Sembra non riuscire più imbastire un’efficiente trama offensiva la Fiorentina che sembra aver subito pesantemente il colpo dello svantaggio.

85′ TERZO CAMBIO PER LA FIORENTINA: ESCE DABO, ENTRA VLAHOVIC.

84′ SECONDO CAMBIO PER IL PARMA: ESCE SPROCATI, ENTRA DIMARCO.

83′ Dovesse finire così, la Fiorentina si ritroverebbe catapultata in una situazione più che antipatica: all’ultima giornata sarebbe obbligata a vincere in casa, contro il Genoa, altra concorrente per la salvezza, in questo momento terzultimo.

80′ GOOOOOOLLLLL DEL PARMAAAA!! AUTOGOL DI GERSON!! PUNIZIONE DALLA SINISTRA DELLA TREQUARTI BATTUTA DA SPROCATI: INTERVIENE DI TESTA SCOZZARELLA. LA DEVIAZIONE DI GERSON METTE FUORI CAUSA LAFONT CHE È BATTUTO: 1-0!!

78′ Tiro di Muriel dalla sinistra del limite d’area: palla fuori di poco, ma c’è stata una deviazione di Grassi. Angolo per i toscani. Alla battuta Veretout. Sul secondo palo arriva Milenkovic che di destro interviene e colpisce il palo!! ENNESIMO PALO, IL QUINTO, DELLA PARTITA! ALTRA OCCASIONE GHIOTTA PER LA FIORENTINA.

77′ Ritmi tornati blandi, in questo frangente, in Parma-Fiorentina.

75′ Contatto in area tra Ceccherini e Sprocati, con l’esterno del Parma che cade a terra. Giacomelli lascia proseguire in accordo con il Silent Check del VAR.

72′ Cross di Barillà dalla sinistra: allontana Dabo. Insiste il Parma, con il contro cross di Gazzola che non trova Ceravolo. Poi Dabo stesso commette fallo su Sprocati nella trequarti avversaria. La battuta di Scozzarella, troppo bassa anche se forte e tesa, è messa fuori, di piede, ancora da Dabo.

71′ Sterzata in area di Chiesa che, dalla sinistra, fa partire un tiro bloccato da Sepe.

70′ Intanto, l’Empoli ha messo in cassaforte il risultato: 3-1 sul Torino.

69′ SECONDO CAMBIO PER LA FIORENTINA: ESCE SIMEONE, ENTRA MURIEL.

67′ PARMA VICINISSIMO AL VANTAGGIO: COLPO DI TESTA DI KUCKA, SUGLI SVILUPPI DEL CORNER, SALVATO SULLA LINEA DA BENASSI! NON AVREBBE POTUTO FARE NULLA L’ORMAI BATTUTO LAFONT!

66′ Corner conquistato da Sprocati, che è riuscito a recuperare palla dopo un brutto disimpegno della difesa viola.

66′ Prova a sfondare Kucka sulla destra. Lo contiene bene Vitor Hugo.

65′ Fallo di Simeone, in attacco, su Bastoni. Punizione già battuta dal Parma.

63′ Giro palla, un pò sterile, della Fiorentina nella metà campo del Parma.

60′ Fiorentina con il lutto al braccio quest’oggi per la scomparsa di un ex Viola: Mazzoni.

58′ Ha pareggiato, nel frattempo, il Torino sul campo dell’Empoli (Gol di Iago Falque). È una notizia ottima per entrambe le squadre.

57′ Fallo di Simeone, in mezzo al campo. Punizione già battuta dal Parma.

56′ Cross di Biraghi dalla sinistra. Non arriva nessuno di testa. Sul secondo palo la raccoglie Simeone che trova all’indietro Dabo. Contro cross e corner per una deviazione. Sugli sviluppi dell’angolo, colpo di testa insidioso di Vitor Hugo che viene intercettato sul più bello da Kucka. Si salva il Parma!

54′ Intanto, punizione per il Parma battuta da Stulac verso l’area. Mette fuori Ceccherini.

54′ Ha accusato un dolore al quadricipite Gervinho, che non è riuscito a proseguire.

53′ PRIMO CAMBIO PER IL PARMA: ESCE GERVINHO, ENTRA GRASSI.

52′ Fallo di Benassi su Sprocati. Punizione già battuta dal Parma.

51′ Ancora in avanti la Fiorentina: cross di Dabo dalla destra in area messo fuori dalla difesa del Parma. Prova a intervenire, da fuori area, Milenkovic ma si fa rubare palla da Gervinho che riconquista il possesso per i suoi.

50′ Intanto, un paio di minuti fa, Giacomelli ha allontanato Daniele Caccia, collaboratore di Vincenzo Montella, dal campo.

49′ Altra grande azione di Chiesa che conquista un corner. Sugli sviluppi dell’angolo, fallo in attacco di Milenkovic su Kucka e punizione già battuta dal Parma. Ma che inizio di secondo tempo da parte di Federico Chiesa!

48′ GRANDE GIOCATA DI CHIESA CHE SUPERA GAGLIOLO CON UN TUNNEL E PENETRA IN AREA E, DALLA DESTRA, FA PARTIRE UN TIRO-CROSS CHE METTE I BRIVIDI A SEPE: PALLA CHE SBATTE SUL PALO DOPO LA DEVIAZIONE DEL PORTIERE DEL PARMA.

47′ Fallo di Stulac su Gerson, funzionale, tatticamente parlando, a interrompere il contropiede viola. Punizione già battuta dagli ospiti.

46′ Subito fallo di Simeone su Gagliolo a centrocampo. Punizione già battuta dal Parma.

46′ RIPARTITI: È il Parma a giocare il primo pallone della ripresa.

Le squadre sono rientrate in questo momento sul terreno di gioco. Alla fine, riesce a proseguire Chiesa, che resta in campo.

Nella Fiorentina, quasi sicuramente non ce la farà Federico Chiesa che si è fatto male sul finale di primo tempo in uno scontro di gioco. Al suo posto è pronto Luis Muriel.

Eccoci di nuovo, gentili lettori, per seguire insieme la seconda frazione di gioco di Parma-Fiorentina. Il primo tempo non è riuscito a schiodarsi dallo 0-0 nonostante qualche buona occasione per parte.

La cronaca in tempo reale del primo tempo di Parma-Fiorentina

45+3′ Ancora Stulac a battere: la conclusione è ribattuta da un difensore della Fiorentina. FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-0 TRA PARMA E FIORENTINA. A TRA POCO PER LA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO DELLA PARTITA!

45+2′ Scontro di gioco tra Gerson e Kucka. Non c’è fallo ai danni dell’ex Roma. Poi il Parma conquista un buon calcio di punizione dai venti metri nella metà campo avversaria: se lo è procurato lo stesso Kucka.

45+1′ Prova ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa e gestire il possesso palla.

45′ GIACOMELLI ASSEGNA 2 MINUTI DI RECUPERO.

45′ Altra occasione sprecata da Simeone, in area di rigore: conclusione imprecisa che termina alta!

44′ Sugli sviluppi del corner, allontana la difesa del Parma che poi prova a ripartire in contropiede, senza successo, con Gervinho.

43′ OCCASIONE CLAMOROSA PER LA FIORENTINA: BENASSI RUBA PALLA IN AREA A BASTONI E, DALLA DESTRA, SERVE RASOTERRA, SUL PRIMO PALO, GIOVANNI SIMEONE, IL QUALE VIENE CONTRASTATO E NON RIESCE A SPINGERE IN PORTA. DEVIAZIONE IN CORNER DETERMINANTE DI IACOPONI!

43′ Rientra, e resta in campo, Federico Chiesa.

42′ Resta a terra Federico Chiesa, dopo uno scontro di gioco con Stulac. Fiorentina momentaneamente in 10.

39′ Nel frattempo, conquista un corner il Parma con Kucka. Sprocati si incarica della battuta e chiama lo schema. Colpo di testa di Gagliolo che sbatte sulla traversa: OCCASIONE PARMA. Poi Lafont blocca un tiro dello stesso Sprocati. Si accende quasi a fine primo tempo Parma-Fiorentina!

38′ OCCASIONE VIOLA: Lancio di Hugo in profondità a cercare e trovare la sponda di testa di Chiesa che scarica su Simeone. Il cholito controlla e tira, in area, verso la porta di Sepe: Palla a lato!

36′ Fallo di Milenkovic su Stulac, vicino l’out di sinistra nella metà campo viola. Batte lo stesso Stulac. Conclusione verso la porta che termina fuori!

35′ Conclusione da lontanissimo di Kucka che prova a sorprendere Lafont. Palla sul fondo!

34′ Fallo di Bastoni su Chiesa. Punizione per la Fiorentina nella trequarti avversaria. Batte sul secondo palo Veretout. Palla sul fondo, non è riuscito a intervenire di testa Benassi.

32′ Arriva in questo momento la notizia del vantaggio dell’Empoli sul Torino (gol di Acquah): risultato parziale pessimo per i padroni di casa!

31′ Passa la mezz’ora di gioco al Tardini: il risultato è sempre fermo sullo 0-0!

28′ PRIMO CAMBIO PER LA FIORENTINA: ESCE MIRALLAS, UN ATTACCANTE, ENTRA DABO, UN CENTROCAMPISTA. FIORENTINA CHE RESTA CON DUE PUNTE IN ATTACCO.

27′ Pronto al cambio Montella, non riesce a continuare Mirallas. Entrerà Dabo! Riprende il gioco intanto. Fiorentina momentaneamente in 10.

26′ Scatto di Mirallas, innescato da Chiesa, verso la porta avversaria: conclusione imprecisa che termina a lato. Si accascia a terra l’ex giocatore dell’Everton per un problema alla coscia sinistra, occorso subito dopo la precedente azione personale.

26′ Sugli sviluppi del corner, fallo in attacco di Milenkovic su Kucka. Punizione già battuta dal Parma.

25′ Cross di Biraghi dalla sinistra: deviazione in corne di Sprocati.

23′ Altra punizione, stavolta più insidiosa, per il Parma: la battuta di Stulac, dalla destra, verso l’area di rigore della Fiorentina, trova la testa di Gagliolo, il quale però non riesce a indirizzare al meglio verso la porta di Lafont. Palla ampiamente fuori!

21′ Fallo di Chiesa su Stulac nella trequarti viola. Punizione per il Parma. Sulla palla lo stesso Stulac che batte sul secondo palo. Allontana la retroguardia Viola. La Fiorentina poi riparte in contropiede, con Chiesa, e prova a mettere in difficoltà il Parma. L’azione dei toscani si infrange sul muro della difesa emiliana!

18′ Cross di Chiesa all’interno dell’area: libera Bastoni!

17′ Conclusione dal limite d’area di Barillà che non riesce e imprimere forza e mettere così in difficoltà Lafont: blocca il portiere della Fiorentina. Buona occasione sprecata dagli uomini di D’Aversa.

15′ Altro tiro verso la porta di Sepe: stavolta è Biraghi l’autore di una conclusione forte ma imprecisa che termina altissima sopra la traversa.

13′ Tiro dalla distanza di Veretout. Conclusione schiacciata, bloccata agevolmente in presa da Sepe.

11′ Scintille tra Gagliolo e Simeone per una spallata del difensore dei ducali. Ci pensa Giacomelli a placare gli animi.

9′ PALO DI GERVINHO: Contropiede iniziato da Ceravolo che serve Gervinho in area, appostato sulla sinistra. Si smarca l’ivoriano e fa partire un tiro rasoterra che per poco non batte Lafont: Palo esterno!

9′ Fallo di Kucka su Gerson. Punizione, nella metà campo ospite, già battuta.

7′ PRIMO SQUILLO VIOLA: Diagonale insidioso di Chiesa dalla sinistra dell’area di rigore. Palla di poco a lato!

5′ Intervento in area di Barillà su Mirallas. Il giocatore della Fiorentina chiede il corner, ma Giacomelli concede la rimessa dal fondo.

4′ Altro fallo commesso dalla Fiorentina. Stavolta è Simeone ad aver fermato irregolarmente Barillà.

4′ Fallo di Mirallas su Gagliolo a centrocampo. Punizione già battuta dal Parma.

3′ Percussione centrale di Kucka. Lo ferma molto bene, senza commettere fallo, lo stesso Gerson che fa ripartire i suoi compagni di squadra.

2′ Intervento duro di Gagliolo su Gerson. Per Giacomelli non c’è fallo. Rimessa laterale per gli uomini di Montella.

1′ Subito aggressiva la Fiorentina che è riuscita, con Biraghi, a crossare verso l’area del Parma dalla sinistra. Azione prolungata dei Viola che si conclude poi con un nulla di fatto

1′ PARTITI: È la Fiorentina a giocare il primo pallone della partita

Squadre in campo.

Le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento e si trovano ora nel tunnel che conduce al terreno di gioco. Tra pochi minuti sarà Parma-Fiorentina.

Nel Parma non sarà titolare, ancora non riesce a farcela, Roberto Inglese, che non va neanche in panchina. Montella, invece, lascia fuori Pezzella e Muriel. In attacco, insieme a Chiesa e Simeone, giocherà Mirallas dal primo minuto.

La Fiorentina ha a disposizione due risultati su tre (con un pareggio gli uomini di Montella sarebbero aritmeticamente salvi, indipendentemente dal risultato dell’Empoli – impegnato in casa contro il Torino -, in quanto si porterebbero a +4, con una sola partita rimasta da giocare, sul Genoa, fermo a 37 punti). Il Parma, dal canto suo, è obbligato a vincere per ottenere la salvezza matematica con una settimana di anticipo.

È una sfida importante quella odierna dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Una partita determinante per la zona salvezza che può decidere le sorti della stagione di entrambe le squadre, anche in virtù dei risultati verificatisi ieri nei campi di Udine (Udinese-Spal 3-2) e Genova (Genoa-Cagliari 1-1).

Gentili lettori di Termometro Sportivo, buon pomeriggio e benvenuti alla cronaca in diretta di Parma-Fiorentina, match delle 15 di questa penultima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, la 37a.

Le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bastoni, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

A DISPOSIZIONE: Frattali, Brazao, Dimarco, Gobbi, Dezi, Scozzarella, Pepin, Grassi, Siligardi, Biabiany.

ALLENATORE: Roberto D’Aversa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Chiesa.

A DISPOSIZIONE: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Dabo, Brancolini, Fernandes, Ferrarini, Hancko, Montiel, Norgaard, Pezzella, Vlahovic, Muriel.

ALLENATORE: Vincenzo Montella.

ARBITRO: Piero Giacomelli.

GUARDALINEE: Carbone – Di Iorio.

QUARTO UOMO: Rapuano.

VAR: Mariani – Cecconi (assistente).

La preview di Parma-Fiorentina

Due punti a dividere Parma (38) e Fiorentina (40); ai ducali serve una vittoria per la salvezza – ma occhio all’Empoli (35 punti) che, in caso di vittoria contro il Torino, sarebbe in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti (4-0, 0-1) – , ai gigliati basta un punto soltanto: tanti calcoli per la sfida dello Stadio Ennio Tardini che si giocherà Domenica 19 Maggio alle ore 15.

Se un tempo Parma-Fiorentina era un match di cartello tra due squadre che si giocavano l’Europa o, comunque, non dovevano più chiedere niente alla propria stagione, adesso è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, una partita che vale un campionato non solo per allenatori e giocatori, ma anche per le società.

Gli uomini di D’Aversa, ormai, non vincono in campionato da 9 turni (4 sconfitte, 4 pareggi): l’ultimo trionfo risale, infatti, allo scorso 9 Marzo (27a giornata), quando a cadere al Tardini era stato il Genoa di Cesare Prandelli (1-0, rete di Kucka).

Con l’arrivo di Vincenzo Montella sulla panchina viola alla 32a giornata, la Fiorentina non è ancora riuscita a vincere una partita tra campionato (1 pareggio, 4 sconfitte) e Coppa Italia (1 sconfitta ottenuta a Bergamo, contro l’Atalanta, nella semifinale di ritorno). Se fino a due mesi fa i toscani potevano ancora sperare in un posto in Europa League, adesso devono clamorosamente guardarsi le spalle dalla zona salvezza dopo una stagione altalenante e dai risultati incostanti.

Sono 24 i precedenti in Emilia tra le due squadre: il Parma ha trionfato in ben 8 occasioni; solamente 2, invece, le vittorie della Fiorentina. Ancora di più i pareggi: 11.

Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Stulac, Dimarco; Siligardi, Gervinho.

ALLENATORE: Roberto D’Aversa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Fernandes, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

ALLENATORE: Vincenzo Montella.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina sarà disponibile in diretta tv e streaming sulla piattaforma DAZN.

Come detto, calcio d’inizio alle ore 15 di Domenica 19 Maggio 2019.

