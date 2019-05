Diretta Empoli-Torino: streaming, tv, formazioni e risultato finale (4-1)

Il commento finale

L’Empoli stravince un match che ad inizio ripresa si era messo molto male. Ma alla fine le motivazioni degli azzurri sono state ben più forti di quelle del Torino, a sua volta sparito dal campo dopo il secondo gol casalingo. E’ stata più in generale una partita bellissima fin dal primo tempo, giocata a viso aperto da ambo le parti e con una grande intensità.

Con questo risultato, l’Empoli sale a quota 38 punti in classifica, Torino che resta fermo a 60.

Man of the match: Giovanni Di Lorenzo.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Empoli-Torino. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo

90+5′ FULL TIME AL CASTELLANI! E’ FESTA EMPOLI, TORO BATTUTO. A tra poco per il commento finale

90+4′ BELOTTI VICINISSIMO AL GOL! Gran punizione del capitano granata terminata a lato di un niente

90+2′ ULTIMO CAMBIO EMPOLI: E’ CAPEZZI A PRENDERE IL POSTO DI TRAORE’

90+1′ Torino discioltosi dopo il gol inaspettato di Brighi. Da lì in poi solo l’Empoli in campo

90+1′ ASSEGNATI QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

90′ Ancora Farias che serve il suo compagno di reparto, il quale stavolta non sbaglia trafiggendo Sirigu con il mancino

89′ E CHI SE NON CICCIO CAPUTO! L’EMPOLI LA CHIUDE DEFINITIVAMENTE!

87′ CAPUTO! Asisst di Veseli per l’attaccante di casa che spedisce però sul fondo da buona posizione

85′ Intanto vantaggio Parma contro la Fiorentina: autogol di Gerson

84′ Berenguer fa fallo su Pajac lanciato in ripartenza e si becca il giallo

82′ Il Torino ha ovviamente subito il contraccolpo delle due reti ravvicinate empolesi, ma comunque non molla. Tanti errori però in questi ultimi minuti, anche banali

78′ ULTIMO CAMBIO TORINO: BASELLI LASCIA SPAZIO A LUKIC

77′ CAMBIO EMPOLI: VESELI ENTRA, MAIETTA ESCE

76′ ANCORA DRAGOWSKI DECISIVO! Bomba mancina di Zaza, neutralizzata dal portiere empolese

74′ ZAZA! Baselli infila per l’ex Sassuolo, che in spaccata tenta la sonclusione, parata facilmente da Dragowski

73′ Partita assolutamente camaleontica: l’Empoli sembra rinato dopo un avvio di ripresa in netta difficoltà, ma il Torino non molla

72′ CHE PARATA DI SIRIGU SU TRAORE’! Il giovane mediano calcia potente dal limite, ma il portierone granata si oppone alla grande in corner

71′ Ammonito Farias per un intervento ai danni di Moretti

71′ Pajac apre sulla destra per Di Lorenzo, che siede nuovamente un giocatore del Torino insaccando il tris dei toscani

70′ L’EMPOLI CALA IL TRIS! SEGNA SEMPRE DI LORENZO!

70′ Il gol di Brighi è arrivato dopo ventinove secondi dal suo ingresso in campo

68′ CONTINUA A SBILANCIARSI IL TORO: DENTRO ZAZA, FUORI MEITE’

67′ BASELLI! Conclusione da lontano che si abbassa, ma lo fa troppo tardi: palla out di poco

67′ I subentrati la stanno facendo dunque da padrone in questo match: primo Iago Falque e poi Brighi in gol

66′ Assurdo al Castellani: prima Farias impegna nuovamente Sirigu, la palla arriva a Di Lorenzo che siede un avversario e calcia. Il suo tiro è deviato e arriva sui piedi di Brighi che da rapace, non il suo ruolo, insacca in rete al suo secondo pallone toccato a meno di un minuto dall’ingresso in campo

65′ GOL GOL GOL! HA SEGNATO BRIGHI, L’EMPOLI TORNA IN VANTAGGIO!

64′ PRIMO CAMBIO EMPOLI: FUORI ACQUAH, DENTRO BRIGHI

63′ Acquah lascia la contesa a causa di un colpo subito

62′ Cross pericoloso dalla destra di De Silvestri che viene ben smanacciato da Dragowski

61′ Superata l’ora di gioco, il match si è definitivamente aperto ad ogni scenario

60′ DI LORENZO! Colpo di testa su corner uscito di pochissimo complice una deviazione

59′ CAPUTO VICINO AL VANTAGGIO! Grande azione di Traoré, che allarga per Caputo ma N’Koulou gli nega il gol intervenendo alla grande in scivolata e alzando il pallone in corner

58′ Azione straordinaria del Toro, che in pochi tocchi manda ancora Iago Falque in area ma Silvestre compie un grande intervendo per allontanare la minaccia a pochi passi da Dragowski

58′ L’Empoli appare molto stanco dopo un primo tempo molto dispendioso. Il Torino ne deve approfittare

57′ Mancino a giro che becca il palo e si insacca. Parità al Castellani

56′ SEGNA PROPRIO IAGO FALQUE! PAREGGIO TORINO!

53′ PRIMO CAMBIO TORINO: OLA AINA VIENE RILEVATO DA IAGO FALQUE

52′ TRAORE’! Il suo tiro dall’interno dell’area di rigore è respinto provvidenzialmente da Izzo

50′ Torino che in questo avvio di ripresa prova a portarsi spesso in avanti

48′ Ancora 0-0 il risultato tra Parma e Fiorentina. Genoa in questo momento terzultimo e in Serie B

46′ RIPARTITI. Primo possesso in favore del Torino

La cronaca del primo tempo

45+1′ FINE PRIMO TEMPO, NON C’E’ RECUPERO. A tra poco per la ripresa

45′ Salvataggio miracoloso di N’Koulou, che leva la palla a Caputo in scivolata con l’attaccante che si trovava a due passi da Sirigu

43′ TORINO VICINO AL GOL! Belotti tenta il colpo di testa a due passi dalla porta, Traoré respinge sulla linea e la palla poi tocca il palo

41′ BELOTTI! Conclusione debole da posizione angolata, para Dragowski

40′ Continua a piovere sul Castellani, anche se non copiosamente. Il terreno di gioco resta comunque in buone condizioni

39′ Siamo giunti ormai alla fase finale di prima frazione. Da qualche minuto il Torino ha alzato il proprio baricentro

37′ Quando il Torino chiama, Belotti risponde. Due chance di fila per il numero nove ospite, a caccia di altri gol dopo la doppietta di settimana scorsa contro il Sassuolo, quando ha pure sbagliato un rigore

35′ ANCORA BELOTTI! Altro cross di De Silvestri da destra, testa del puntero torinista e palla a lato di un soffio

35′ DRAGOWSKI SBATTE LA PORTA IN FACCIA A BELOTTI! Tiro in coordinazione mancina del Gallo, ma Dragowski gli nega la gioia del gol

33′ La partita continua con il copione precedente al gol

30′ Empoli in vantaggio al quarto tentativo, Torino che invece non ha ancora concluso verso la porta di Dragowski

28′ Erroraccio di Ola Aina, sul limite della propria area di rigore, che passa la palla a Pajac, il terzino allarga sulla destra per Acquah che con un colpo da biliardo forse non cercato insacca all’angolino basso

27′ STAVOLTA ACQUAH NON SBAGLIA! VANTAGGIO EMPOLI!

26′ ACQUAH! Farias dal fondo sinistro mette a rimorchio, Caputo non ci arriva, Acquah si, ma il suo tentativo è facile preda di Sirigu che blocca

24′ ANCORA FARIAS! Nuovo tentativo col destro dal limite e ancora Sirigu che para, stavolta bloccando il pallone

24′ Superata la metà di tempo, permane lo 0-0

21′ Sono i padroni di casa quelli più propensi a cercare il gol. Ospiti che attendono e ripartono

18′ Manovra lenta quella del Torino, più rapida invece quella dell’Empoli

14′ Match molto fisico in questo avvio. La posta in palio è molto alta per entrambe

11′ FARIAS VICINO AL GOL! Destro a giro dalla distanza, Sirigu vola compiendo una buonissima parata e mettendo in corner

8′ Niente rigore. Izzo, entrato in scivolata, ha colpito la palla con la schiena

7′ Protesta Empoli per un possibile fallo di mano da rigore, Mazzoleni fa proseguire. Si attende il VAR

6′ L’Empoli terrà un orecchio aperto anche sulla sfida del Tardini, dove in contemporanea si stanno sfidando Parma e Fiorentina

3′ Pomeriggio coperto quello del Castellani. Sugli spalti presente una buona cornice di pubblico

1′ PARTITI! Primo possesso in favore dell’Empoli, che attacca da destra verso sinistra. Torino in completo bianco da trasferta

L’avvicinamento al match

14:59 Le squadre sono in campo

14:47 L’arbitro del match è Mazzoleni. Al VAR Orsato

14:32 Sul fronte formazioni, Empoli senza Krunic e i lungodegenti, c’è Maietta. Nel Torino ancora out Iago Falque, al suo posto Berenguer. Panchina per Zaza

14:15 Gentili lettori, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE di Empoli-Torino

Le formazioni ufficiali

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Meite, Berenguer; Belotti

Allenatore: Mazzarri

La preview del match

Uno dei match in programma nella 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Empoli-Torino, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Castellani di Empoli.

Match importantissimo per entrambe le squadre: da un lato i padroni di casa puntano a vincere per ppter sperare di salvarsi, dall’altra il Torino vuole agganciare la zona europea.

Si tratta del match clou di questa giornata di campionato. Strano ma vero. Infatti l’Empoli è costretto a vincere per continuare a rimanere in lotta per la permanenza in massima serie. Gli azzurri sono infatti relegati attualmente al terzultimo posto e un successo questa settimana – in caso anche di risultati negativi delle dirette concorrenti – gli consentirebbe di uscire dalla zona rossa, ma non di salvarsi matematicamente. Per quello bisognerebbe aspettare comunque e per forza l’ultima partita. Nelle ultime cinque partite di campionato, l’Empoli ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Il Torino invece in poche ore è passato da una qualificazione probabile almeno in Europa League, al rischio di guardare le coppe europee da casa l’anno prossimo. Infatti, la vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha spedito direttamente i biancocelesti in Europa League, costringendo il Toro ad arrivare quantomeno sesto in classifica. Difficile certamente, ma allo stesso tempo non impossibile. Comunque vada, la squadra piemontese si è resa protagonista di un grande campionato, che in pochi si sarebbero aspettati e che meriterebbe sicuramente un bel finale. Nelle ultime cinque sfide di campionato, il Torino ha ottenuto tre vittorie e due pareggi.

Il match d’andata fra Torino ed Empoli si concluse con il netto successo 3-0 dei padroni di casa, per effetto delle reti siglate da N’Koulou, De Silvestri e Iago Falque.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti

Allenatore: Mazzarri

