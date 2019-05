Asus ZenFone 6: uscita in Italia, prezzo e scheda tecnica ufficiale

Pochi giorni fa Asus ha presentato il suo nuovo Zenfone; l’azienda di Taiwan lo definisce il suo smartphone più potente e innovativo di sempre. Oltre al processore Snapdragon 855 e alla batteria da 5000 mAh, punto forte del device la particolare fotocamera.

Asus ZenFone 6: una fotocamera che ruota di 180 gradi

Come già hanno fatto altri colossi del settore, anche Asus ha scelto di eliminare notch e fori dal display del proprio smartphone di punta. La soluzione trovata dall’azienda di Taiwan è la Flip Camera: quest’ultima non ha solo un meccanismo a scomparsa ma grazie a un modulo motorizzato che permette una rotazione di 180 gradi funziona sia da fotocamera anteriore che posteriore (due sensori: uno da 48 megapixel e un grandangolare da 13 megapixel.

Interessante la possibilità di bloccare la fotocamera in qualsiasi punto della rotazione (modalità Free Angle). La fotocamera rotante in realtà non è una novità assoluta: Oppo l’aveva già sperimentata nel 2014, Samsung e Honor hanno già mostrato soluzioni simili: d’altra parte, Zenfone 6 è il primo smartphone che permette di posizionarla a qualsiasi angolazione. La Flip Camera è realizzato in Liquid metal un materiale molto avanzato del 20% più leggero dell’acciaio inox ma 4 volte più resistente. In caso di caduta, la fotocamera torna in posizione di sicurezza: Asus garantisce senza problemi 100mila flip (28 selfie al giorno per 5 anni consecutivi).

Quanto costano le varie versioni?

L’Asus Zenfone 6, disponibile in Italia dal 25 maggio, costa nella configurazione da 6 Gb di Ram e 64 Gb di spazio di archiviazione 499 euro; la versione da 6 Gb di Ram e 128 Gb di memoria interna ha un costo da 559 euro, 599 euro per quella da 6 Gb di Ram e 256 Gb di storage. Un costo non elevato, dettato dal fatto che Asus non ha spinto su alcune caratteristiche (per esempio, il display o il lettore di impronte che è ancora posto sul retro, una soluzione abbandonata ormai dalla maggior parte delle case costruttrici) che permette, però, al telefono di diventare un’interessante alternativa ai pari prezzo cinesi.

