Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni

L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la Roma.

Calciomercato Roma: Manolas, obiettivo numero 1 dell’Arsenal

A riferirlo la stampa spagnola, Kostas Manolas sarebbe l’obiettivo numero uno dell’Arsenal di Unai Emery per sostituire al centro della difesa l’ex Sampdoria Mustafi. Se i Gunners non riusciranno a strappare il greco alla concorrenza percorreranno le strade che portano a Djené, difensore togolese del Getafe e al francese Umtiti centrale del Barcellona ma, nel frattempo, trapela sulla stampa inglese, sarebbero pronti a offrire ben 36 milioni di euro a Pallotta, in pratica, il valore della sua clausola rescissoria.

L’addio di Manolas all’Olimpico, dopo i tentennamenti dello scorso calciomercato estivo, stavolta sembra certo. Si raffredda la pista italiana anche per via del cambio in panchina della Juventus che sicuramente era la pretendente in vantaggio per aggiudicarselo: in attesa di conoscere il prossimo allenatore bianconero, la società sembra stia valutando altri nomi (Romero del Genoa e De Ligt dell’Ajax, per esempio).

Dzeko in partenza, da sciogliere il nodo allenatore

Un’altra certezza in casa giallorossa è la prossima cessione di Dzeko: squillano le sirene della premier per il bosniaco, l’Inter però sarebbe a un passo, un’offerta potrebbe arrivare anche dal Psg. A parte la situazione dell’attaccante, buona parte del calciomercato romanista dipenderà dalla scelta del tecnico. Detto ciò, l’ex dirigente del Torino Petrachi, anche se non vedrà arrivare l’amico Conte, dovrebbe portare con sé due giocatori oggi a disposizione di Mazzarri: N’Koulou e Sirigu. D’altra parte, se alla fine fosse Gasperini, come avvalorato da diversi organi si stampa, a sbarcare nella Capitale ci si attendono un paio di operazioni sull’asse Roma-Bergamo: i nomi quelli di Mancini e De Roon.

