Classifica squadre di calcio per valore brand, ecco le più influenti nel 2019

Sono i club stranieri a dominare la classifica stilata da Brand Finance sui marchi calcistici più influenti – e remunerativi – del mondo. In testa alla Top 50 c’è i Real Madrid, nessuna italiana nelle prime 10 posizioni.

Classifica squadre per valore brand: il Real supera lo United

Gli indicatori tenuti in considerazione dall’osservatorio sul valore del marchio dei club calcistici le sponsorizzazioni e il ritorno di immagine, quindi, gli introiti ottenuti. In base a questi parametri, è il trademark dei blancos quello di maggior valore, 1,6 miliardi (il 40% dell’intero valore del club). Il marchio del Real Madrid è cresciuto del 27% rispetto all’anno scorso, superando così quello del Manchester United (ora vale poco meno di 1,5 miliardi) che guidava la classifica sin dal 2015.

Fatturato squadre 2019: Juventus e Real Madrid, classifica e top 10

Terzo posto sul podio per il Barcellona (quasi 1,4 miliardi), i blaugrana mantengono la stessa posizione dello scorso anno così come, nell’ordine, Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea. Sale all’ottavo posto il Paris Saint Germain che scavalca l’Arsenal ora nono, chiude la top ten in decima posizione, la stessa occupata nel 2018, il Tottenham.

Classifica squadre per valore brand: come si piazzano le italiane

Nessuna italiana in top ten ma la Juventus arriva comunque undicesima, come l’anno scorso: il brand dei bianconeri ha un valore di circa 700 milioni. esce dalla classifica rispetto all’anno scorso l’Atalanta, dunque, solo Inter, tredicesima posizione, Milan, quindicesimo, Roma, diciottesima, Napoli, ventiseiesimo, e Lazio, quarantaduesima, trovano spazio nella top 50.

Premier, Liga e Budesliga hanno tutte un maggior numero di club in classifica: il valore medio dei marchi delle squadre inglesi e spagnole è praticamente il doppio di quello delle squadre italiane. Detto ciò, a parte la Lazio, il brand di tutte le nostrane è in crescita rispetto all’anno scorso: il valore del brand della Juve è cresciuto del 21,6%, quello dell’Inter arriva a 550 milioni (76 milioni in più rispetto all’anno scorso), il Milan nel 2018 era 19esimo, la Roma 24esima, il Napoli non figurava nemmeno in top 30.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM