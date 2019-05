Risultati elezioni europee 2019 con Eligendo Mobile: ecco come seguirli

Risultati elezioni europee 2019 con Eligendo Mobile: ecco come seguirli

Si avvicina la data delle elezioni europee 2019 e c’è grande attesa e curiosità di conoscere i risultati. Le persone interessate sanno già le fonti di informazione alla quale attingere, e a tal proposito vi ricordiamo che Termometro Politico seguirà la diretta con aggiornamenti e approfondimenti su affluenza e risultati. Tra le altre fonti da tenere d’occhio spicca senz’altro Eligendo Mobile, un’applicazione rinnovata e con un maggior numero di funzioni che consentirà di avere a disposizione tutte le informazioni del caso su questa tornata elettorale.

Eligendo Mobile su Android e iOS

Eligendo Mobile è un’applicazione scaricabile su smartphone e tablet equipaggiati con Android o iOS e il nuovo aggiornamento ha rinnovato in gran parte l’applicazione arricchendola di funzioni importanti finalizzate a ottimizzare il monitoraggio da parte dell’utente.

Risultati elezioni europee 2019: come funziona Eligendo Mobile

Tramite l’applicazione sarà possibile seguire le informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno e monitorare in tempo reale i dati ufficiosi forniti dai Comuni e dalle Prefetture riguardanti le prossime elezioni. In vista delle europee sarà possibile consultare la lista dei candidati suddivisi per area geografica e le notizie riguardanti il corpo elettorale e la normativa.

A partire da domenica 26 maggio, giorno del voto, alle informazioni già presenti si aggiungeranno anche i dati sull’affluenza. A partire dalle ore 23, ovvero a chiusura dei seggi, gli utenti potranno seguire gli scrutini in diretta. Gli utenti potranno anche personalizzare le informazioni da visualizzare con priorità, allo scopo di seguire più da vicino cosa succede nell’area geografica di proprio interesse o di riferimento e seguire l’andamento dei risultati in tempo reale.

L’app permette anche un accesso rapido e agevole ai link utili del Ministero dell’Interno, come le Elezioni Trasparenti, nonché alle Frequently Asked Questions relative agli eventi elettorali in corso.

