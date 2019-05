Freedom oltre il confine: anticipazioni e servizi di stasera su Rete 4

Oggi 22 maggio 2019 alle 21,25 su Rete 4 andrà in onda Freedom- oltre il confine. Stasera il programma ideato e condotto da Roberto Giacobbo parte per una nuova ed entusiasmante stagione. Il giornalista romano con il suo inconfondibile stile guiderà i telespettatori in un viaggio fatto di misteri, enigmi ed eventi inspiegabili.

Punto di forza del programma è la strumentazione tecnologica all’avanguardia utilizzata per le riprese che immergono il pubblico nel vivo della storia. Altra caratterista interessante della trasmissione è la realtà aumentata e la scelta delle grafiche da adottare. Freedom infatti si è avvalso di un font ibrido ad alta leggibilità per i dislessici. Ma dove ci porterà questa volta Giacobbo?

Freedom: anticipazioni e servizi di stasera su Rete 4

Poche ore ci separano dal primo appuntamento con Freedom. Anche la seconda edizione del programma ci porterà alla scoperta di incredibili bellezze naturali e artistiche. Non mancheranno poi le ricerche sul campo per tentare di risolvere affascinanti enigmi. Il primo sevizio è dedicato a Leonardo da Vinci. In occasione dei 500 anni dalla sua morte, Roberto Giacobbo ha visitato il Cenacolo Vinciano in cui sono presenti gli incredibili affreschi dell’artista. Interessante sarà anche vedere il curriculum vitae che Leonardo inviò per trovare lavoro e che il giornalista spiegherà nei minimi dettagli.

Il secondo servizio di Freedom ci porta invece lontano fino in Egitto. Qui Giacobbo accompagnato dall’archeologo Zahi Hawass ripercorrerà la parte finale del tunnel posto dietro il sarcofago di Seti I alla scoperta dei segreti che nasconde il percorso. Ben 15 anni fa il presentatore aveva già tentato questa impresa che però era stata resa impossibile da una frana.

Gli altri servizi di stasera 22 maggio 2019

Ma le avventure di Freedom non finiscono qui. Il team del programma infatti torna in Italia per indagare su Pietro Morrone, il frate eremita che Dante descrisse così:” vidi e conobbi l’ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto“. L’uomo infatti doveva salire al soglio pontificio come Celestino V ma rinunciò alla sua carica. Il giornalista ha visitato i luoghi dell’Abruzzo per seguire le tracce di questo misterioso personaggio.

Infine seguiremo l’avventura di Giacobbo in una stretta fenditura che si trova su di un precipizio. Il giornalista ha compiuto questa impresa per svelare un ponte romano che si trova vicino alla villa dell’imperatore Adriano a Tivoli e fa parte di uno degli acquedotti più antichi e importanti al mondo. Anche il monumento millenario chiamato Gigante dell’acqua fa parte della stessa struttura e oggi rischia di andare perduto. La troupe di Freedom ha documentato tutto con l’intento di salvare questa incredibile testimonianza archeologica.

