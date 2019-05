Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 22 maggio 2019

Stasera 22 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Non è la D’Urso. Lo show serale condotto dall’amata conduttrice partenopea approda ad un nuovo appuntamento con tanti ospiti speciali e rivelazioni esclusive.

Tanti sono stati i personaggi di spicco che hanno partecipato al programma e raccontato le proprie esperienze professionali e di vita privata. Brigitte Nielsen, Asia Argento, Pupo, Morgan, Nina Moric, Emanuele Filiberto e altri volti noti dello spettacolo hanno emozionato e a volte divertito il pubblico in studio e a casa. Ma chi saranno i protagonisti della puntata di stasera a Live – non è la D’Urso?

Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 22 maggio 2019

C’è grande attesa per la puntata di Non è la D’Urso che tra poche ore verrà trasmessa. Stasera infatti la trasmissione torna a parlare dell’enigmatico matrimonio di Pamela Prati. La show girl è al centro del gossip nostrano da quando ha annunciato le nozze con Marco Caltagirone, misterioso uomo che nessuno conosce. Nelle ultime settimane Pamela è stata accusata di aver mentito e organizzato una messinscena solo per attirare l’attenzione e tornare così in prima fila nello scintillante mondo dello spettacolo. Proprio per svelare il giallo Barbara D’Urso ha ospitato già una volta Pamela Prati che ha dichiarato di aver detto sempre la verità. Durante la puntata inoltre è intervenuto telefonicamente un uomo che ha affermato di essere Caltagirone per rassicurare il pubblico della propria esistenza. Tuttavia il rinvio delle nozze e le esigue e contraddittorie informazioni sul presunto fidanzato della Prati non hanno convinto i telespettatori che ancora si chiedono se sia un farsa o meno la storia d’amore.

Quella di stasera per il caso Prati potrebbe essere una puntata determinante. Eliana Michelazzo, agente di Pamela, ha rilasciato a Non è la D’Urso scioccanti dichiarazioni su Caltagirone. La donna, che precedentemente ha detto di aver conosciuto Marco, ha confessato di aver mentito e di aver visto l’uomo solo in un video di pochi secondi in cui, tra l’altro, la voce non corrispondeva a quella della chiamata fatta a Live. Eliana quindi non crede che il fidanzato della Prati esista veramente e sospetta che la donna abbia inventato tutto. Non mancheranno poi altri ospiti e il Live Sentiment espresso dal pubblico sulle storie ascoltate. Tutto questo e molto altro stasera a Non è la D’Urso.

