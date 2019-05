American Housewife 4: trama, cast e anticipazioni

Ottime notizie per i fan di American Housewife! La ABC, network produttore della serie, ha annunciato la quarta stagione. Ancora non sono state rivelate le date di rilascio, ma facendo riferimento al periodo di debutto delle stagioni precedenti, è probabile che avvenga tra settembre e ottobre. La sitcom, in onda negli Stati Uniti dall’11 ottobre 2011, è stata ideata da Sarah Dunn e prodotta da Aarno Kaplan, Kenny Schwartz, Rick Wiener e Ruben Fleisher.

American Housewife 4: la trama

American Housewife racconta la vita di Katie Otto, moglie e madre che, dopo essersi trasferita a Westport, prova a distinguersi tra le casalinghe benestanti e i loro figli arroganti. La sua famiglia è composta da Greg, suo marito nonché professore universitario, e dai loro tre figli. Tra questi Taylor è la più grande e vuole a tutti i costi adattarsi ai suoi coetanei. Oliver è il secondogenito, contraddistinto da una smoderata ambizione, mentre l’ultima arrivata è Anna-Kat dolce ma anche ossessivo compulsiva. Inoltre Katie sfoga e confessa i suoi problemi a due intimi amici: Doris, rigido genitore in contrasto con la protagonista e Angela madre lesbica.

Le controversie

Nel novembre del 2017 in un episodio della seconda stagione, il personaggio Taylor Otto si veste come “Una ragazza del ballo incinta di Norwalk”, prendendo in giro la città di Norwalk in Connecticut. Non è la prima volta che nella serie la città viene derisa provocando l’indignazione dei suoi abitanti. I quali hanno dato vita a una petizione raccogliendo 500 firme e attenzione mediatica affinché cessasse il “bullismo” nei confronti del loro paese. Successivamente, un portavoce della Disney ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che la commedia non ha lo scopo di offendere nessuno. Motivo per cui dopo la polemica è stato deciso di omettere qualsiasi menzione di Norwalk nei futuri episodi.

Il cast della serie American Housewife 4

Nel cast della serie americana si possono trovare diversi volti noti, tra cui: Meg Donnelly, nota per aver recitato nel film ZOMBIES di Disney Channel, o Katy Mixon che veste i panni della protagonista o ancora Daniel DiMaggio, già visto in Supergirl, nel ruolo di Oliver.

