Tredicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv

E al tredicesimo giorno arrivò il primo tappone alpino. La Pinerolo-Ceresole Reale in programma venerdì 24 maggio 2019 sarà la prima frazione che potrebbe decidere la corsa verso la Maglia Rosa. Si tratta infatti di un percorso molto duro che termina con un arrivo in salita dopo 196 km di corsa. E’ prevista anche la neve, motivo per il quale i corridori – e più in generale tutta la carovana – dovranno prestare la massima attenzione. Andiamo ora a conoscere meglio questo percorso.

Il percorso della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019

Sede di arrivo della tappa numero dodici, Pinerolo ospiterà la partenza di questa frazione del Giro d’Italia 2019. Lungo i quasi duecento chilometri, nel percorso si snoderanno tre GPM. Il primo è quello del Colle del Lys, un prima categoria che i corridori affronteranno dopo 54 km dal via, con pendenze che arrivano fino al 9-10%. Successivamente, subito dopo il primo sprint intermedio, si sale nuovamente sul Pian del lupo, un seconda categoria con pendenza oltre la doppia cifra per lunghi tratti che verrà affrontato a poco più di una sessantina di chilometri dal traguardo. Secondo sprint intermedio di giornata e ultimo GPM, anche questo di prima categoria, che porta fino al traguardo conclusivo del Lago di Serrù: parliamo di una ventina di chilometri al 6% medio con punte del 14%. Anche gli ultimissimi chilometri si presentano tortuosi e ripidi (9%). L’arrivo si trova dopo un breve rettilineo di 50 metri a 2247m sopra il livello del mare.

I favoriti della tredicesima tappa

Ci si aspetta sicuramente qualche movimento dai super big che puntano a salire sul podio di Verona. Roglic, Yates, Nibali e Lopez sono i maggiori indiziati a conquistare la vittoria di tappa. Occhio anche a qualche buon outsider come Jungels, Majka, Landa e Formolo, che potrebbero approfittare di qualche defiance degli avversari per ottenere un grande successo.

Dove vedere in tv e streaming la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019

La tappa verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 12:30, per poi spostarsi alle ore 14:30 su Rai 2, mentre per gli abbonati si potrà vedere su Eurosport 1 a partire dalle ore 13:00.

In streaming gratuito si potrà seguire su Rai Play, mentre per gli abbonati su Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

