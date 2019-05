Elezioni regionali Piemonte 2019: affluenza ed exit poll in diretta

Elezioni regionali Piemonte 2019: risultati, affluenza e exit poll in diretta

Oggi, domenica 26 maggio 2019 italiani chiamati alle urne per le elezioni europee: sarà una giornata importante anche per i cittadini di oltre 3.800 comuni italiani e, in particolare, per i piemontesi che dovranno scegliere anche il loro prossimo Governatore.

Come si vota e sistema elettorale

Come per europee e comunali, anche per le regionali in Piemonte si potrà votare tra le 7 e le 23 di oggi domenica 26 maggio 2019. Anche se i primi exit poll dovrebbero arrivare, come per le Europee e le comunali d’altronde, subito dopo la chiusura delle urne, bisognerà aspettare almeno le 15 di lunedì 27 maggio 2019 per conoscere i primi dati reali e le relative proiezioni.

A vincere sarà il candidato che prenderà anche un solo voto in più rispetto agli altri, infatti, non è contemplato il secondo turno. Previsto il voto disgiunto; in pratica, gli elettori possono tracciare un segno su un candidato governatore e una lista a esso non collegata; una sola la preferenza a disposizione per quanto riguarda i candidati di una lista.

Elezioni regionali Piemonte: i candidati

In corsa per la carica di Governatore anche il Presidente della Regione Piemonte uscente Sergio Chiamparino. Il candidato del centrosinistra, è in carica dal 2014, predentemente era stato anche sindaco di Torino per un decennio – tra l’altro ha presieduto L’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) – e segretario regionale della Cgil. Chiamparino, 71 anni, è sostenuto da Pd, Liberi Uguali, Italia in Comune, +Europa, Sì Tav, Democrazia solidale, Verdi e diverse altre liste “personali”.

Il centrodestra, dal canto suo, schiera l’eurodeputato di Forza Italia Alberto Cirio. Ex consigliere regionale dal 2010 al 2014, ex assessore dell’ex governatore leghista Roberto Cota, è sostenuto anche da Lega e Fratelli d’Italia oltre che da altre liste centriste come l’Udc.

Il candidato del Movimento 5 stelle è Giorgio Bertola; è stato assistente di Davide Bono, candidato pentastellato alle ultime regionali piemontesi, poi ha ricoperto la carica di consigliere regionale. Sarà della partita anche Valter Boero esponente del Popolo della Famiglia.

