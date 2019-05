Diretta Inter-Empoli: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

“È come una finale”. Così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha definito, in conferenza stampa, la sfida di questa sera a San Siro contro l’Empoli (ore 20:30).

Gara fondamentale per entrambe le squadre: i milanesi devono blindare la qualificazione in Champions e soltanto con una vittoria sarebbero matematicamente sicuri del raggiungimento dell’obiettivo. In caso di pareggio o sconfitta, infatti, l’Inter non sarebbe più padrona del suo destino e dovrebbe sperare nei passi falsi di Milan – impegnato a Ferrara contro la Spal – e Roma – i giallorossi ospitano il Parma all’Olimpico nell’ultima partita di Daniele De Rossi.

In questo momento, i nerazzurri occupano la quarta posizione in classifica e sono dietro agli altri nerazzurri, quelli di Bergamo, solo in virtù dello svantaggio negli scontri diretti (4-1, 0-0): Atalanta e Inter, infatti, hanno entrambe gli stessi punti (66).

Da parte sua, l’Empoli vuole salvarsi e, per farlo, deve mantenere il vantaggio di un punto che inquadrano questo momento ha rispetto alla terzultima posizione occupata dal Genoa – impegnato a Firenze per una sfida salvezza inedita – con 37 punti.

Ai toscani servono quindi i tre punti. In caso contrario, anche la squadra di Andreazzoli dovrebbe sperare nella vittoria della Fiorentina per festeggiare.

Inter-Empoli, quindi, è una sfida da seguire dall’inizio alla fine perché alla Scala del Calcio, stasera, tutto può succedere!

Le probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi.

ALLENATORE: Luciano Spalletti.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias.

ALLENATORE: Aurelio Andreazzoli.

ARBITRO: Luca Banti.

GUARDALINEE: Vuoto – Passeri.

QUARTO UOMO: Pasqua.

VAR: Giacomelli – Schenone (assistente).

Dove vedere Inter-Empoli in tv e streaming

L’importante sfida di San Siro sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno.

In streaming, sarà disponibile alla visione tramite l’app SkyGo, per gli abbonati e sulla piattaforma NowTv per i non abbonati.

