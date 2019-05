Elezioni Piemonte 2019: risultati e proiezioni regionali in diretta – LIVE

Domenica 26 maggio 2019 non è stata solo la giornata delle Europee – clicca qui per la diretta – ma anche quella delle regionali in Piemonte. Lo spoglio comincerà oggi lunedì 27 maggio 2019, stando alle previsioni, a partire dalle 14. Nel frattempo, però, sono stati diffusi i primi exit poll.

Elezioni Piemonte 2019: cosa dicono i primi exit poll?

Alla vigilia del voto, gli esperti ritenevano in vantaggio il Presidente della Regione Sergio Chiamparino; l’esponente del centrosinistra veniva dato da un sondaggio Ipsos al 40,8% in vantaggio di appena lo 0,5% sullo sfidante principale, cioè il 47enne forzista ma alla guida della coalizione di centrodestra al completo Alberto Cirio. Sempre gli addetti ai lavori ipotizzavano che la candidatura di Valter Boero del Popolo della Famiglia avrebbe penalizzato il candidato del centrodestra togliendogli dei voti fondamentali; dalle analisi poi emergevano anche poche possibilità di emergere per il pentastallato Bertola.

D’altra parte, le previsioni sono state completamente rovesciate dai primi exit poll. Secondo Opinio, sopra si può leggere il pannello realizzato per la trasmissione Porta a Porta, infatti, nettamente davanti a tutti ci sarebbe proprio Cirio del centrodestra – tra il 45% e il 49% – con il favorito Chiamparino relegato al secondo posto a quasi 10 punti di distanza (36.5%-40,5%). Se questi numeri venissero confermati, anche solo parzialmente, la vittoria andrebbe al candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e liste centriste. La legge elettorale che regola le regionali in Piemonte, d’altro canto, non prevede il secondo turno: in sostanza, vince il candidato governatore che prende anche un solo voto in più degli sfidanti.